Televisión oficial iraní reporta ataques estadounidenses en el noroeste del país

La televisión oficial iraní publicó imágenes de un supuesto ataque estadounidense esta madrugada. ( AFP )

La televisión estatal iraní reportó el miércoles ataques estadounidenses contra una ciudad en el noroeste del país, en la frontera con Irak.

"Hace unos minutos, un área en la zona fronteriza de Piranshahr fue atacada por bombardeos aéreos del enemigo estadounidense", indicó la cadena estatal.

Previamente, la agencia de noticias Fars había citado a un funcionario de la provincia de Azerbaiyán Occidental diciendo que un misil cayó en un sitio despoblado sin causar bajas.

Nuevos ataques entre EE.UU. e Irán

Este ataque ocurrió horas después de que los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaran en un comunicado que su fuerza aeroespacial "lanzó varios misiles balísticos contra una base aérea estadounidense y el Centro de Mando Central de Estados Unidos en Jordania".

"Mientras continúen las amenazas contra la República Islámica de Irán... la resistencia continuará", agrega la nota difundida por la televisión estatal.

El ejército de Jordania afirmó que interceptó "cinco misiles procedentes de Irán que tenían como objetivo el territorio del reino".

Estos hechos tuvieron lugar mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitaba Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los ataques son los primeros desde que Washington y Teherán detuvieron los bombardeos el pasado fin de semana, tras dos semanas de reanudación de las hostilidades entre ambos.