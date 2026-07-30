Hamás avanza hacia un acuerdo para el desarme de Gaza, según fuente diplomática

Israel construye desde hace semanas una enorme barrera de arena a lo ancho de la Franja de Gaza, en su parte sur, que está dividiendo el enclave palestino y consolidando su control sobre la zona que ocupa, y cuyas obras afectan además a los gazatíes que viven en tiendas cerca de ella y sufren los disparos mortales de tanques israelíes. La barrera, de la que dan fe varios testigos consultados por EFE, tiene entre 10 y 15 metros de alto y su construcción sigue un patrón de este a oeste, sin que Israel haya informado de sus planes para establecerla allí. Actualmente, las tropas israelíes ocupan un 70 % del territorio de Gaza y han ido ganando terreno de forma unilateral desde el 53 % que ocupaban cuando, en octubre de 2025, se firmó un alto el fuego con Hamás. ( EFE )

El movimiento islamista palestino Hamás avanza hacia un acuerdo que incluye el desmantelamiento de su arsenal, dijo este jueves a la AFP una fuente diplomática cercana a las negociaciones en curso con mediadores en El Cairo.

Sin embargo, una fuente de Hamás aseguró que todavía están en proceso de introducir enmiendas a la propuesta en discusión.

La cuestión del desarme de Hamás ha sido uno de los principales obstáculos para el avance del acuerdo de alto el fuego que está vigente entre Israel y el grupo en Gaza desde octubre.

Según el plan de paz de 20 puntos para Gaza, lanzado por el presidente estadounidense Donald Trump, la segunda fase del alto el fuego debía implicar el desarme de Hamás y una retirada gradual de las fuerzas israelíes del territorio.

El plan también prevé que un grupo de tecnócratas palestinos, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), asuma la gestión cotidiana durante la fase de transición de Gaza hacia la posguerra.

"Seguimos avanzando en la hoja de ruta de implementación, que ofrece un camino equilibrado y pragmático, con todas las armas desmanteladas y una transición gradual de responsabilidades para entregar la autoridad plena al gobierno tecnocrático", dijo una fuente diplomática a la AFP.

Hoja de ruta con precisiones

La hoja de ruta crearía "un proceso para la eliminación de todos los túneles, depósitos de armas y cualquier instalación de producción de armamento", indicó la fuente.

Sin embargo, una fuente de Hamás familiarizada con las conversaciones dijo a la AFP que el movimiento "está a la espera de la respuesta israelí a las enmiendas que presentamos recientemente a los mediadores".

La fuente indicó que las enmiendas se referían a dos artículos de la hoja de ruta discutida.

En cuanto al artículo relativo a las armas, la fuente de Hamás señaló que "se eliminaron algunos puntos y se propusieron alternativas".

"Existe un amplio entendimiento sobre la definición de armas pesadas, y se ha elaborado una fórmula que enfatiza el concepto de restringir y almacenar las armas pesadas, desmantelar los grupos armados y una retirada simultánea de Israel", añadió la fuente de Hamás.

A pesar del alto el fuego, la violencia continúa en Gaza, donde los bombardeos israelíes mataron al menos a cuatro personas, entre ellas dos niños, el jueves, según las autoridades de salud.