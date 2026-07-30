Pakistán asegura que EE.UU. e Irán negocian desescalada tras nuevos bombardeos

Esta fotografía distribuida y difundida por la Autoridad Portuaria de Damietta el 30 de julio de 2026 muestra la torre de control del puerto mediterráneo de Damietta. ( AFP )

Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, afirmó este jueves que ambas partes negocian una desescalada después de que Estados Unidos lanzara una "intensa" andanada de bombardeos contra Irán en respuesta a ataques en Jordania.

Tras casi una semana de pausa, estas hostilidades reavivaron el conflicto, que además afectó a otros países hasta ahora al margen, como Egipto.

Si en la víspera Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon a grupos proiraníes en Irak, Egipto atribuyó el jueves a un ataque con drones de origen desconocido el incendio de dos navíos, uno de ellos estadounidense, en el puerto de Damieta, en el norte del país.

Pese a que el conflicto se extiende, el portavoz de la Cancillería de Pakistán, Tahir Andrabi, declaró que "las negociaciones entre las partes siguen en curso, especialmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz y a la desescalada".

También afirmó que su país hacía "todo lo posible" para reconducir el protocolo de acuerdo firmado en junio, que preveía abrir un ciclo de negociaciones de paz entre ambas partes.

Sin embargo, este proceso descarriló a principios de julio con ataques estadounidenses contra Irán y represalias de Teherán hacia países aliados de Washington como las monarquías del Golfo o Jordania.

En el centro del desacuerdo estaba el estrecho de Ormuz, un paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, que Irán bloquea desde el comienzo del conflicto.

Este jueves, los Guardianes de la Revolución afirmaron que dos petroleros habían retrocedido después de intentar cruzar esa vía marítima con ayuda estadounidense, uno de ellos en llamas.

"Les vamos a pegar duro"

El ejército estadounidense completó el jueves una "intensa oleada" de bombardeos contra Irán, que golpearon docenas de objetivos de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

"Les vamos a pegar duro", había avisado horas antes el presidente estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, los Guardianes anunciaron el jueves la muerte de tres de sus miembros en un intenso ataque estadounidense contra la provincia noroccidental de Zanjan.

La prensa estatal iraní reportó bombardeos contra varias ciudades de la provincia suroccidental de Juzestán, así como contra la isla de Qeshm, en el Golfo, donde murieron tres personas.

Poco después, Kuwait reportó un muerto por un bombardeo iraní y el ejército de Jordania indicó que sus defensas aéreas derribaron cinco misiles procedentes de Irán.

Los Guardianes afirmaron haber atacado la base aérea jordana de Al Azraq, y aseguraron que su objetivo eran aviones estadounidenses estacionados allí, como represalia por el ataque en Qeshm.

La nueva escalada comenzó con los ataques sauditas y estadounidenses contra grupos proiraníes en Irak, a los que Riad acusaba de lanzar drones contra sus instalaciones petroleras.

Ataque con drones en puerto de Egipto

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio con los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel a finales de febrero, todos los países de la región y algunos fuera de ella han sido golpeados por el conflicto.

Las hostilidades golpearon instalaciones energéticas y terminales petroleras, impulsando un alza del precio del crudo que afectó a los mercados mundiales. Egipto, que tiene importantes terminales de hidrocarburos que conectan el mar Rojo con el Mediterráneo, salió indemne hasta el miércoles.

El gobierno confirmó el jueves que el incendio de dos navíos -el barco de almacenamiento y regasificación Energos Winter, de propiedad estadounidense, y el buque cisterna GasLog Salem, de propiedad griega-, declarado el miércoles en el puerto de Damieta, se produjo por el impacto de drones.

Durante la guerra, Egipto consiguió mantener contactos tanto con Irán como con Estados Unidos e incluso logró mediar en un cese del fuego entre las partes.

En el plano económico, sus puertos absorbieron un volumen considerable del tráfico comercial desviado por las empresas que quieren evitar el Golfo y el estrecho de Ormuz, según datos de la firma de inteligencia de riesgos Vortexa y del rastreador de buques MarineTraffic.

La autoridad que administra el puerto afirmó que la terminal sigue funcionando a plena capacidad y hasta el momento nadie se atribuyó el ataque.

Los rebeldes hutíes de Yemen -que la semana pasada anunciaron un bloqueo de los puertos de Arabia Saudita- negaron su implicación.

La amenaza de los hutíes aumentó la presión, ya que el mar Rojo era considerado una ruta comercial alternativa para Arabia Saudita ante el bloqueo del estrecho de Ormuz.