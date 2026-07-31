Hamás acepta un acuerdo para su desarme y la retirada de Israel de Gaza

Palestinos inspeccionan edificios dañados y destruidos tras ser blanco de ataques israelíes la noche anterior, luego de advertencias de evacuación en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. ( AFP/EYAD BABA )

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó el viernes que había aceptado un acuerdo para terminar la guerra en Gaza que incluye su desarme y la retirada gradual del ejército israelí de este territorio palestino.

Israel todavía no reaccionó oficialmente al acuerdo, avanzado en la noche del jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien lo definió en su red Truth Social como "un acuerdo HISTÓRICO" y "un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas".

El desarme del grupo islamista, que controla la Franja de Gaza desde 2007, era uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto el fuego firmado en octubre.

Una fuente política israelí dijo a la AFP que el acuerdo propuesto no resolvía "satisfactoriamente" las peticiones del país para una desmilitarización completa de Gaza.

También indicó que este tema no se trató durante la reunión esta semana en la Casa Blanca entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el mandatario estadounidense.

Según Trump, el desarme es una fase clave para avanzar hacia la instalación de un nuevo gobierno palestino en el territorio.

"Para salvarlo de la muerte"

Dos altos cargos de Hamás, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP un acuerdo con el Estado hebreo para el desarme del grupo y la retirada del ejército israelí de Gaza.

Esperan -dicen- que los mediadores y la Junta de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado y supervisen el proceso de desarme del grupo.

Hamás está haciendo "concesiones por el bien de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, para salvarlo de la muerte y el desplazamiento", declaró Ghazi Hamad, uno de los negociadores del movimiento.

"Israel no intervendrá en la cuestión del desarme", dijo Hamad, quien señaló que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

Según una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas se entregarán a este órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.

"Por fin terminará la pesadilla más larga del mundo", declaró a la AFP Mohamed Hamduna, un profesor desplazado de 35 años.

Pagó "con sangre"

"Por fin Hamás ha aceptado entregar sus armas, pero Gaza quedó destruida. La población pagó el precio con sangre. Hamás no debería tener ningún rol en Gaza", añadió.

Ahmed Aal, un taxista de 37 años, no es optimista.

"Israel no respeta los acuerdos, encontrarán algún pretexto" para reanudar los combates, sostuvo.

Desde hace semanas había negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que tiene como objetivo poner fin a la guerra.

Pero los analistas dudan de que Israel, que controla más del 60 % de este territorio, esté dispuesto a retirarse rápidamente de Gaza.

"Con la proximidad de las elecciones (legislativas de octubre), no hay manera de que (el primer ministro Benjamin) Netanyahu autorice una retirada o reconstrucción en Gaza, eso equivaldría a un suicidio político", señala Muhamad Shehada, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Internacionales.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, con un saldo de 1,221 muertos, según cifras oficiales israelíes, y la toma de 251 rehenes.

La represalia israelí contra Gaza dejó más de 73,000 muertos, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás.

Pese a la tregua, la violencia ha continuado en la Franja. El jueves, bombardeos israelíes mataron al menos a cuatro personas, entre ellos dos niños, según funcionarios de salud de la Franja.

Implementación

La Junta de Paz confirmó en X que Hamás había "aceptado una hoja de ruta detallada para implementar las siguientes fases del alto el fuego en Gaza" y que "pronto comenzará una transición gradual".

Según Trump, una vez que Hamás esté desarmado, "las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza".

Esta Fuerza Internacional de Estabilización es una estructura en vías de creación que reunirá a tropas de varias naciones bajo la égida de la Junta de Paz.

Hamás había anunciado a principios de julio la disolución del comité que administraba los asuntos civiles de la Franja de Gaza desde 2007 y declaró querer transferir estas responsabilidades al NCAG.