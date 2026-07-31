"Por fin terminará la pesadilla": testimonios desde Gaza tras acuerdo para desarme de Hamás

Palestinos inspeccionan edificios dañados y destruidos tras ser blanco de ataques israelíes la noche anterior, luego de advertencias de evacuación en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. ( AFP/EYAD BABA )

El movimiento islamista Hamás aceptó un acuerdo para poner fin a la guerra con Israel, en el que acepta su desarme a cambio de una retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

Estas son las reacciones de varios habitantes de Gaza, que han soportado más de dos años de bombardeos, hambre y desplazamientos masivos desde que la guerra comenzó con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Israel aún no ha reaccionado públicamente al plan anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

'Por fin terminará la pesadilla'

Para Mohamed Hamduna, un profesor desplazado, el conflicto abrió una etapa de horror que espera que finalmente llegue a su fin.

"Por fin terminará la pesadilla más larga del mundo", dice a la AFP este hombre de 35 años.

Aun así, se muestra prudente y dice que prefiere "esperar que se abran los pasos fronterizos y empiece a entrar la ayuda" para realmente creerlo.

Este profesor es uno de los miles de gazatíes originarios del norte del enclave que siguen desplazados junto a sus familias.

"Por fin Hamás ha aceptado entregar sus armas, pero Gaza quedó destruida. La población pagó el precio con sangre. Hamás no debería tener ningún rol en Gaza", estima.

'Cada minuto muere gente'

Ahmed Aal, un taxista de 37 años que vive en una carpa improvisada, dice que no confía en Israel.

"No soy optimista. Israel no respeta los acuerdos, encontrarán algún pretexto" para reanudar los combates, sostiene.

"Israel y Hamás negocian desde la comodidad de hoteles. Para ellos el tiempo no importa, pero para nosotros lo es todo. Cada minuto muere gente en Gaza", añade Aal.

Pese al alto el fuego, Israel ha seguido llevando a cabo bombardeos aéreos y ataques de artillería diarios en Gaza, afirmando que tienen como objetivo a combatientes de Hamás.

'Tan feliz'

Umm Naeem Abu Sultan cuenta que se despertó con los gritos de sus hijos: "¡Mamá, hay una tregua! ¡Hay una tregua!".

"Me sentí tan feliz, como si la puerta de la vida volviera a abrirse para nosotros, a pesar de toda la dureza y el sufrimiento que hemos vivido", dice esta mujer de 55 años.

Añade que espera que la guerra termine por fin y que se reabran todos los pasos de entrada y salida de Gaza.

Sólo palabras

Mahmud Yusef, un hombre de 28 años originario de Ciudad de Gaza y desplazado actualmente en el centro del enclave, asegura que sólo creerá la noticia cuando vea resultados concretos.

"Todo lo que ocurra antes de que se abran los pasos fronterizos y se permita la entrada de carpas y ayuda humanitaria son sólo palabras", afirma.

"¿Cuántos años harán falta para aplicar el acuerdo? ¿Cuántos para retirar los escombros? ¿Cuántos para reconstruir?", se pregunta Yusef.

Antes de la guerra trabajaba en una cafetería, pero ahora, como muchos otros habitantes de Gaza, depende por completo de la ayuda humanitaria.