El ejército israelí anuncia haber matado a varios miembros de Hizbulá en Líbano

Se observa humo tras una explosión controlada israelí en la aldea de Kfartibnit, vista desde Nabatieh, en el sur del Líbano. ( AFP/AMMAR AMMAR )

El ejército israelí anunció el sábado que había abatido a varios miembros del movimiento proiraní Hizbulá en la zona de la cresta de Ali al Taher, ubicada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego.

"Durante la noche del viernes al sábado, soldados del ejército israelí identificaron a varios terroristas de Hizbulá en la zona de la cresta de Ali al Taher (...) Tras esta identificación, los soldados atacaron a los terroristas y los eliminaron para neutralizar la amenaza", indicó el ejército en un comunicado.

Las fuerzas israelíes "seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza a sus soldados y no permitirán que la organización terrorista de Hezbolá cause daño a los civiles israelíes", añadió.

Un soldado israelí resultó herido de gravedad moderada, según había informado anteriormente el ejército, y fue trasladado a un hospital.

Al ser contactado por periodistas de la AFP en Beirut, Hizbulá no hizo comentarios.

El grupo islamista, respaldado por Irán, no ha reivindicado ningún ataque desde el 20 de junio.

Zonas piloto

En virtud de un acuerdo auspiciado por Estados Unidos firmado el mes pasado, el ejército libanés debe desarmar a Hizbulá y el ejército israelí debe retirarse de las "zonas piloto" donde posteriormente se desplegarán fuerzas libanesas.

El acuerdo de paz se alcanzó más de tres meses después de que Hizbulá involucrara a Líbano en la guerra de Oriente Medio con disparos de cohetes contra Israel en apoyo a Irán.

Si bien la violencia ha disminuido, Líbano denuncia intermitentes bombardeos y ataques israelíes de artillería en el sur del país.

La ONU expresó el sábado su preocupación por la "magnitud de las detonaciones y demoliciones" llevadas a cabo por Israel en el sur de Líbano, que tienen "un impacto devastador en la infraestructura civil, el patrimonio cultural y la memoria colectiva de las comunidades".