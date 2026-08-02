Irán dice estar cerca de alcanzar un acuerdo con Omán sobre Ormuz

Varias personas caminan junto a misiles iraníes "Zolfaghar" expuestos en la plaza Azadi de Teherán, Irán. ( EFE )

Irán anunció el domingo que está a punto de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta a través del estrecho de Ormuz, horas después de que Estados Unidos pospusiera nuevos ataques para favorecer la diplomacia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado que su país e Israel habían acordado aplazar nuevos ataques contra Irán porque vislumbraba un acuerdo.

Los enemigos llevan en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a negociaciones diplomáticas intermitentes.

Tras la reanudación de los ataques el mes pasado aumentó el temor de que los combates pudieran recrudecerse de nuevo.

Trump había amenazado con golpear a Irán "muy fuerte" y, según la prensa, sopesaba nuevos ataques, incluso contra infraestructuras energéticas.

Sin embargo, el mandatario estadounidense pareció dar marcha atrás luego de hablar con el príncipe heredero de Arabia Saudita, un aliado clave de Washington en Oriente Medio, y después de que Teherán también se comunicara con Riad y con los mediadores: Pakistán y Turquía.

En una publicación el sábado en su plataforma Truth Social, Trump insistió en que Estados Unidos estaba "listo" para atacar a la república islámica a niveles "no vistos desde la Segunda Guerra Mundial", pero que Irán y otros países de Oriente Medio le habían pedido "aplazar cualquier ataque".

"Con base a esta solicitud, he acordado (...) cancelar el ataque" a condición de "llegar rápidamente" a un acuerdo, aseguró.

El domingo, sin embargo, la agencia de noticias iraní Mehr dijo que el anuncio de Trump era "una nueva mentira" y sostuvo que las fuerzas armadas iraníes estaban "en máxima alerta y listas ante cualquier eventualidad".

Ormuz y amenaza nuclear

Trump señaló el sábado que el eventual acuerdo tendría que incluir la "Inmediata, Completa y Total APERTURA DEL ESTRECHO DE ORMUZ, y el fin de la amenaza nuclear de Irán". Y aseguró que Israel "se suma a este compromiso".

Un diputado iraní, portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional, informó este domingo de gestiones diplomáticas para reactivar el protocolo de acuerdo alcanzado a mediados de junio entre Washington y Teherán, recientemente comprometido por la reanudación de los bombardeos.

"Puedo anunciarles que se están realizando esfuerzos para reactivar el acuerdo de 14 puntos de Islamabad, en particular por parte de los mediadores", declaró Hassan Qashqavi en una entrevista televisiva, en referencia a Catar y Pakistán.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró en una publicación en X que "debemos esforzarnos por obligar al enemigo a mantenerse comprometido con lo que ha firmado".

El acuerdo anunciado en junio para consolidar de forma duradera el alto el fuego vigente desde abril se hizo añicos a principios de julio. En el centro de la discordia se encuentra el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte de hidrocarburos sobre el que Teherán quiere mantener el control.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó este domingo que el país está cerca de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta de tránsito para los buques en el estrecho de Ormuz.

Nueva ruta en Ormuz

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes -ni la ruta del norte ni la del sur-, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad", declaró el portavoz Esmail Baqai en una entrevista en la televisión estatal, sin dar detalles.

Desde el estallido de la guerra, Irán mantiene el control de hecho sobre esta vía navegable estratégica, por la que antes transitaba alrededor del 20% del consumo mundial de petróleo.

Según Baqai, "un acuerdo entre Irán y Omán sobre una nueva ruta no tiene nada que ver con si el estrecho de Ormuz se reabre o permanece cerrado".

Teherán culpa a Estados Unidos del cierre.

"El estrecho se cerró debido al incumplimiento por Estados Unidos de sus compromisos, a su bloqueo naval de Irán y a todas las medidas hostiles que Estados Unidos ha adoptado contra la república islámica" durante este periodo, afirmó.

Cinco meses después del inicio de la guerra, que ha dejado miles de muertos en la región y sacudido la economía mundial, los países mediadores tienen dificultades para que las partes beligerantes vuelvan a la mesa de negociaciones.