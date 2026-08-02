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estrecho de Ormuz
estrecho de Ormuz

Explosión "en inmediaciones" de petrolero en estrecho de Ormuz, cerca de la costa omaní

Irán anunció avances en negociaciones con Omán justo después de la explosión

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    Explosión en inmediaciones de petrolero en estrecho de Ormuz, cerca de la costa omaní
    Barcos en el estrecho de Ormuz. (ARCHIVO)

    Una explosión cerca de un petrolero se produjo en el estrecho de Ormuz, informó la agencia británica de seguridad marítima (UKMTO) en la noche del domingo al lunes, precisando que no hubo ninguna víctima.

    La tripulación informó que había oído una explosión en la inmediata proximidad del buque. El buque y la tripulación han sido declarados todos sanos y salvos, escribió la agencia británica en X.

    No precisó el origen de la explosión, ocurrida a 37 kilómetros al noreste de la ciudad omaní de Khasab.

    "Se aconseja a los barcos transitar con precaución y reportar cualquier actividad sospechosa", agregó la UKMTO.

    Se acerca negociación

    El informe se dio a conocer luego de que Irán anunciara el domingo que estaba cerca de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta por el estrecho de Ormuz, y de que Estados Unidos suspendiera sus bombardeos para dar margen a las negociaciones.

    • El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, dijo a la televisión estatal que su país está cerca de un acuerdo con Omán, situado al otro lado del estrecho.

    No implica apertura del estrecho

    No obstante, aclaró que el acuerdo no implica la reapertura del estrecho, bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero, con los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

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