Líbano se convierte en el primer país de Oriente Medio en abolir la pena de muerte

Legisladores libaneses asisten a la sesión parlamentaria el 11 de agosto de 2026. ( EFE )

El Parlamento de Líbano abolió el martes la pena de muerte, convirtiéndose en el primer país de Oriente Medio en poner fin formalmente a esta práctica.

Aunque el país no había llevado a cabo ninguna ejecución desde 2004, sus tribunales seguían dictando penas capitales en casos de asesinato, espionaje o terrorismo, la última de ellas el lunes.

Según la oenegé Amnistía Internacional, al menos 85 personas estaban en el corredor de la muerte en enero. Sus penas ahora serán conmutadas por cadena perpetua, especifica el texto.

"El proyecto de ley destinado a abolir la pena de muerte en Líbano fue aprobado tras introducirse modificaciones en él", anunció la oficina del presidente del Parlamento.

El ministro de Justicia, Adel Nassar, calificó la abolición de "histórica" y señaló que, gracias a esta votación, ya no se desestimarán las solicitudes presentadas por Beirut para la extradición de sospechosos desde países donde la pena de muerte fue abolida.

Ramzi Kaiss, investigador sobre Líbano de Human Rights Watch, declaró a la AFP que la medida es "un paso monumental para los derechos humanos en el país, que representa una ruptura clara con una sentencia cruel y arbitraria que nunca debería imponerse".

Reacciones internacionales

La abolición se produjo como parte de una serie de proyectos de ley que se debatirán en la actual sesión legislativa, incluida una ley de amnistía general que se ha debatido durante años.

Numerosas instancias internacionales celebraron la iniciativa. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, la señaló como "un poderoso ejemplo para otros países de Oriente Medio" y la ONU, en la misma línea, instó a "poner fin a esta práctica inhumana".

Contexto regional

La pena capital se aplica regularmente en la región. En 2025, Irán, Arabia Saudita y Yemen aparecieron en la segunda, tercera y cuarta posición en la clasificación de países con más ejecuciones elaborada por Amnistía Internacional, con China en el primer lugar.

Esta oenegé señaló en su último informe un "repunte alarmante" de las ejecuciones en Oriente Medio: de 1.442 en 2024 a 2.611 en 2025.

Amnistía celebró la votación en Líbano, pero pidió "impulsar reformas más amplias para reforzar un sistema de justicia basado en la dignidad, la equidad y el respeto de los derechos humanos".