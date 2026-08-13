Irán exige compensaciones por marea negra en el estrecho de Ormuz

Esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 13 de agosto de 2026, muestra una mancha de petróleo a lo largo de la costa sur de la isla de Qeshm, Irán, el 13 de agosto de 2026. ( AFP/ISNA )

Irán advirtió este jueves sobre la contaminación en el estrecho de Ormuz después que una mancha de petróleo alcanzara la isla de Qeshm, en el sur del país, y reclamó indemnizaciones por los daños causados.

"Los primeros indicios apuntan a que un carguero extranjero sería el origen" de la contaminación, señaló en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai.

El vocero consideró que "toda parte que obtenga beneficios del transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz tiene la obligación, tanto jurídica como moral, de reparar los daños medioambientales" ocasionados.

Sin embargo, según el portal de seguimiento marítimo TankerTrackers, "el derrame de petróleo parece provenir del ataque iraní contra el carguero Minoan Pioneer", realizado en aguas omaníes el 3 de agosto.

"La marea negra derivó luego a través del estrecho hasta Irán", afirmó TankerTrackers.

Sheena Ansari, responsable de la Organización Iraní de Protección del Medio Ambiente, también denunció el incidente el jueves en X.

"Este es apenas un ejemplo de la amplia contaminación que ha destruido el ecosistema marino de la región en las últimas décadas", escribió.

"¿Quién es responsable de indemnizar los daños? ¿Los países que consumen las exportaciones de energía de nuestra región o los agresores que han convertido esta región en una base para operaciones militares?", se preguntó.

Control de Ormuz

Irán controla de facto el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por una ofensiva israelí-estadounidense el 28 de febrero.

Desde entonces, Irán ha indicado que pretende imponer tasas de navegación por servicios, incluida la protección del medio ambiente, a los buques que transiten por la zona, algo a lo que se oponen firmemente Estados Unidos y varios países de la región.