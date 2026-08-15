Bailes tradicionales y marea de banderas por los cinco años de gobierno talibán en Afganistán

Partidarios del gobierno talibán se congregan en Kabul, Afganistán, como parte de las celebraciones para conmemorar el quinto aniversario de la toma del poder por los talibanes. ( EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL )

Con bailes tradicionales, música patriótica o enarbolando banderas, muchos simpatizantes del gobierno talibán celebraron este sábado en Kabul los cinco años del regreso al poder del movimiento islamista en Afganistán.

Cientos de ellos se congregaron en una rotonda cercana a la embajada de Estados Unidos, cerrada desde que se retiraron las fuerzas armadas estadounidenses dos semanas después de que los insurgentes talibanes penetraran en la capital afgana, el 15 de agosto de 2021.

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"Estamos felices y tenemos muchas esperanzas puestas en el futuro de Afganistán", dijo a Afptv Mohamad Daud Rahmani, un empresario de la construcción que es oriundo de la provincia de Kandahar, en el sur del país, cuna del movimiento talibán.

"Hoy estamos de fiesta en Kandahar y en otras provincias, pero, para nosotros, estar en Kabul nos supone una alegría distinta", agregó, instando a los países de todo el mundo a forjar lazos con el gobierno talibán.

Apiñados en la parte trasera de una camioneta, en motos o con medio cuerpo asomando por las ventanillas de los autos, hombres y niños ondeaban las banderas blancas y negras del Emirato Islámico de Afganistán.

Desde hace días, los vendedores callejeros las ofrecen de todas las tallas en diferentes puntos de la ciudad.

Algunos miembros de las fuerzas armadas talibanas, que lucen barbas muy largas, bailaban con granadas en la mano.

A una mujer, vestida con un chador verde y un velo negro, no tardaron en pedirle que dejara de posar y de hacerse selfis, y se marchó del lugar.

Unos niños, orgullosos, se dejaron ver luciendo uniforme militar y con pistolas de plástico.

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Bidones, tanques y bailes pastunes

Un grupo de hombres acudió a los festejos con bidones amarillos de plástico, como los que lanzaban los talibanes, llenos de explosivos, contra las fuerzas de la exrepública afgana y de la coalición occidental.

"Estoy feliz pero también triste", admitió Mohamad Alim, de 23 años. Según contó, perdió a su padre, combatiente talibán, durante la guerra contra Estados Unidos y sus aliados.

La música profana está oficialmente prohibida pero los simpatizantes de los talibanes hicieron sonar, a todo volumen, canciones patrióticas, entre el ruido de los petardos y de los helicópteros militares que sobrevolaban la ciudad.

También hubo quien se arrancó a bailar danzas tradicionales pastunes, la comunidad principal de Afganistán, de la que proceden la mayoría de los dirigentes talibanes.

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En la rotonda de los Caballos, las autoridades colocaron uno de los vehículos Humvee que los soldados estadounidenses y sus aliados abandonaron durante su retirada en 2021. Pero también un tanque ruso, símbolo de la derrota de los soviéticos, que ocuparon Afganistán hasta inicios de 1989.

Las autoridades también organizaron un desfile de atletas masculinos, pues a las mujeres les tienen prohibido ir al gimnasio.

En cambio, el ambiente era más tranquilo en otros barrios de la capital.