Jefe de Derechos Humanos de la ONU advierte sobre escalada del conflicto en Yemen

Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, llamó este lunes a las partes beligerantes en Yemen a "cesar inmediatamente" toda ofensiva. ( EFE/ARCHIVO )

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó este lunes a las partes beligerantes en Yemen a "cesar inmediatamente" toda ofensiva, y advirtió que si los ataques se intensifican, esto sumirá de nuevo al país en "un conflicto a gran escala".

Después de años de relativa calma, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, intensificaron sus ataques contra zonas controladas por el gobierno, aliado de Arabia Saudita.

El lunes reivindicaron ataques contra un buque militar saudita y cuatro embarcaciones que lo acompañaban en el mar Rojo, como parte del bloqueo que habían anunciado contra la flota saudita.

Los hutíes anunciaron haber "atacado con éxito una lancha de desembarco militar perteneciente al enemigo saudita, escoltada por cuatro patrulleras militares, en el mar Rojo, frente a las costas de Moca, utilizando varios misiles balísticos", declaró su portavoz militar, Yahya Saree.

La semana pasada los hutíes lanzaron sus ofensivas más mortíferas en años, matando a 58 miembros de las fuerzas gubernamentales, principalmente en la provincia de Marib, rica en petróleo.

Ese mismo día, dos civiles murieron en un bombardeo hutí contra zonas residenciales y campamentos de desplazados en la ciudad de Marib.

"Insto a todas las partes a cesar inmediatamente cualquier acción que pueda volver a sumir a Yemen en un conflicto a gran escala", exhortó Volker Türk en un comunicado publicado en Ginebra.

Civiles afectados

Según la Oficina del Alto Comisionado, al menos 17 civiles murieron o resultaron heridos en estos ataques contra regiones bajo control gubernamental desde el 6 de agosto.

Las hostilidades entre los hutíes y el gobierno yemení se reanudaron el mes pasado, por primera vez desde una tregua negociada en 2022, en una nueva etapa de la escalada regional derivada de la guerra entre Estados Unidos e Israel, de un lado, e Irán de otro.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señala que entre las infraestructuras civiles afectadas por los recientes ataques figuran instalaciones de almacenamiento de combustible, así como un complejo residencial del hospital de campaña saudita en Moca.