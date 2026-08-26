EE.UU. "no obtendrá nada" a base de presión económica, advierte el presidente de Irán

Iraníes compran en un bazar del norte de Teherán, Irán, el 25 de agosto de 2026. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció, por instrucciones del presidente Donald Trump, el lanzamiento de la "Operación Paria Económico", una campaña económica dirigida contra Irán y sus conexiones financieras. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmó este miércoles que Estados Unidos no obtendría "nada" con sus nuevas presiones económicas, informaron los medios locales.

"Estados Unidos no obtendrá nada de su presión económica en esta fase, del mismo modo que no obtuvo nada durante la guerra", dijo Pezeshkian, citado por la agencia de noticias Isna.

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, presentó el lunes un plan destinado a "asfixiar económicamente" a Irán, reforzando las amenazas de sanciones estadounidenses y advirtiendo a los países que no participen en esta campaña.

Las autoridades iraníes han rechazado el impacto de estas nuevas medidas, después de haber soportado ya duras sanciones durante varias décadas.

"Nuestro principio consiste en comprender y resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación, pero al mismo tiempo resistiremos las presiones económicas, como lo hemos hecho hasta ahora y seguiremos haciéndolo", añadió Pezeshkian.

Reconstrucción de sistemas de defensa

Por su parte, el ejército iraní afirmó que todos los sistemas de armas dañados durante la guerra iniciada en febrero habían sido "reconstruidos" y que ya se habían importado otros nuevos.

"Los sistemas de todas las fuerzas que habían sido dañados han sido reconstruidos, y también se han importado nuevos", declaró en la televisión estatal el portavoz del ejército, Mohamad Akraminia.

"Estos equipos han reforzado nuestras capacidades de combate", añadió.

Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos se encuentran en punto muerto, en especial por la cuestión del estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán.

El tráfico de barcos en el estrecho sigue paralizado, perturbando los mercados mundiales de petróleo en esta vía marítima estratégica, por la que antes de la guerra transitaba aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Irán exige a los barcos que obtengan una autorización y paguen derechos de paso.