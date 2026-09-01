Netanyahu afirma que Israel detuvo al jefe de seguridad interior de Hamás en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que las fuerzas israelíes detuvieron al jefe del aparato de seguridad interna del movimiento islamista palestino Hamás en Gaza. ( EFE/EPA/ABIR SULTAN )

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que las fuerzas israelíes detuvieron al jefe del aparato de seguridad interna del movimiento islamista palestino Hamás en una operación en Gaza.

Hamás no realizó ningún comentario, pero rescatistas palestinos y testigos reportaron más temprano una operación militar israelí especialmente intensa que dejó cuatro muertos, incluidos tres niños, al oeste de Ciudad de Gaza.

"Es uno de los dirigentes de mayor rango de Hamás y fue responsable de ocultar y trasladar a nuestros rehenes, dar refugio a altos funcionarios de Hamás, así como fortalecer las capacidades de la organización e intentar restablecer las capacidades del grupo terrorista", afirmó Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina.

Ni el primer ministro ni el ejército israelí identificaron al alto mando detenido pero varios medios locales reportaron que se trata de Muein al Arabid.

Ataques aéreos

Durante la madrugada, una decena de ataques aéreos, acompañados de intensos disparos de drones, golpearon el oeste de Ciudad de Gaza, la principal localidad del territorio palestino, indicaron a la AFP un testigo y una fuente de seguridad palestina.

La Defensa Civil de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de cuatro muertos, entre ellos tres niños, y siete heridos como consecuencia de los bombardeos realizados por "aviones de combate del ejército israelí". El hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza confirmó este balance.

Imágenes de la AFP tomadas en el oeste de Ciudad de Gaza mostraban los cuerpos de dos niños siendo trasladados por las calles.

"Un jeep se detuvo en medio de la calle y empezó a disparar indiscriminadamente hacia ambos lados. Siguió disparándonos durante más de 15 minutos", relató a la AFP Wafika al Helou, quien describió una escena "aterradora e insoportable".

Otro testigo, Mutaz Abu Asr, dijo que se escucharon disparos y drones, y aseguró que se produjeron más de cinco bombardeos en menos de tres minutos.

Los ataques israelíes sobre Gaza continúan casi a diario pese al alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025 bajo mediación de Estados Unidos.

Al menos 1,326 palestinos han muerto allí desde el inicio del alto el fuego, según el Ministerio de Salud del territorio bajo gobierno de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Durante este periodo, Israel contabilizó la muerte de cinco soldados y de un contratista.