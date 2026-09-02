Irán ataca bases de EE.UU. en Oriente Medio y amenaza con "nueva estrategia"

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @INDOPACOM del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos que muestra el momento de la interdicción marítima y abordaje a un buque cisterna ubicado en el océano Índico. ( EFE )

Irán amenazó este miércoles con una "nueva estrategia" y multiplicó las represalias en el Golfo y más allá, en respuesta a bombardeos estadounidenses y la muerte de cuatro personas en una boda, en la mayor escalada del conflicto en semanas.

Los medios estatales iraníes han dado un saldo de al menos 11 muertos en los bombardeos estadounidenses: cuatro durante una boda en el distrito de Sirik (sudeste), donde cerca de 70 personas resultaron heridas, y siete en la región de Juzestán (oeste).

Los Guardianes de la Revolución también anunciaron cuatro muertos en sus filas y otros tantos en la rama paramilitar de los Basijis.

En represalia los Guardianes de la Revolución informaron de ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y la región autónoma iraquí del Kurdistán.

Teherán advirtió asimismo que aplicará una "nueva estrategia".

"Pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y en la confrontación del bloqueo económico, hará pedazos sus cimientos", publicó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, en X.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido de golpes "mucho más duros" si Irán respondía a la ofensiva estadounidense.

"Mata como Satán"

Poco después del ataque a la boda circularon por internet videos en los que se veían escombros y se oían gritos de gente.

"Vosotros, malvados, habéis atacado los hogares de la gente y habéis convertido su boda en un funeral", afirma un hombre en un video difundido por la agencia de noticias Fars.

En otras imágenes, un periodista de la televisión estatal muestra un trozo de metal carbonizado que, según él, es un fragmento del "misil estadounidense (...) que convirtió una celebración nupcial en una tragedia".

El principal negociador y presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó a Estados Unidos de "Satán".

"Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y mata como Satán, es Satán", afirmó Qalibaf en una publicación en X, retomando el calificativo utilizado contra Washington desde la Revolución Islámica de 1979.

El portavoz del Mando Central (CENTCOM), Tim Hawkins, afirmó que "el ejército estadounidense nunca ataca a civiles, a diferencia de los Guardianes de la Revolución" iraníes.

"Estrecho de Trump"

Desde que empezó el conflicto, Irán ha usado como palanca de presión su control del estrecho de Ormuz, donde la actividad comercial, salvo en ocasiones puntuales, ha estado bajo mínimos. Por esa vía marítima transitaban antes de la guerra el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado.

El presidente estadounidense propuso este miércoles cambiar su nombre por el de "estrecho de Trump".

"Ahora que ya lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿¿¿podríamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por ESTRECHO DE TRUMP??? Como el propio Estados Unidos, será más 'sexy' que nunca", escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social usando mayúsculas.

Según los Guardianes de la Revolución, dos petroleros se incendiaron tras chocar con unas minas en el Golfo, al transitar fuera del itinerario designado por las autoridades iraníes.

La última ronda de combates comenzó el domingo, cuando Washington atacó objetivos iraníes.

Las fuerzas de Teherán respondieron golpeando a tropas estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, mientras dos petroleros fueron alcanzados por proyectiles en ataques cuya autoría no ha sido reivindicada.

Trump afirmó que los ataques del domingo fueron "en represalia por el intento fallido de los iraníes de colocar minas marinas en el estrecho".

Según la televisión iraní, la ofensiva estadounidense del martes provocó explosiones en el sur del país, a lo largo del estrecho de Ormuz, y en una isla del Golfo. La misma fuente da cuenta de otro ataque contra un aeropuerto de la provincia meridional de Kermán.

"Un ataque coordinado"

Según los Guardianes de la Revolución, las represalias incluyeron "un ataque coordinado con misiles y drones contra bases estadounidenses en Erbil", en el Kurdistán iraquí, que destruyó un centro de mantenimiento, almacenes y el "sistema de guiado de un aerostato de vigilancia estadounidense", según un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

También anunciaron un ataque con misiles balísticos contra un campo de entrenamiento de los Marines estadounidenses en Jordania, en el golfo de Aqaba, cerca de las fronteras con Israel y Arabia Saudita, según la agencia iraní Tasnim.

La guerra en Oriente Medio comenzó a finales de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que mató el primer día a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Estados Unidos ha venido aplicando además un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El frágil alto el fuego de abril entre Estados Unidos e Irán se derrumbó tras los ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Pese al bloqueo diplomático, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, se comprometió a responder a cualquier iniciativa estadounidense para volver a un acuerdo destinado a poner fin a la guerra