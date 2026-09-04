Hamás llama a oponerse a "peligrosas" declaraciones de Israel sobre trasladar a gazatíes

El grupo islamista palestino Hamás exhortó este viernes a los países árabes y musulmanes a oponerse a las recientes declaraciones de ministros israelíes que llaman a vaciar Gaza de su población palestina y trasladarla al extranjero.

Tales declaraciones reflejan "los planes extremadamente peligrosos" de Israel, apuntó en un comunicado el portavoz del movimiento islamista, Hazem Qasem.

El portavoz hizo un llamado a "los países árabes y los países musulmanes a actuar de manera decidida y unida para hacer frente a estos planes y a tomar medidas eficaces para frustrarlos".

El jueves, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, presentó una propuesta para hacer que los aproximadamente dos millones de habitantes de Gaza abandonen el territorio en el transcurso de los próximos siete años.

"Debemos fomentar la emigración de los habitantes de Gaza", dijo, y prometió ayudas financieras a los países que los reciban.

El miércoles, fue el ministro de Defensa, Israel Katz, quien había aludido a esta idea, estimando que "no existe una verdadera solución para Gaza sin esta migración" de su población hacia el extranjero.

Estas ideas se producen en plena campaña electoral en Israel, un período marcado por la escalada de discursos hostiles hacia los palestinos.

Medidas concretas

Hasta la fecha, el gobierno israelí no ha anunciado ninguna medida concreta destinada a trasladar a los habitantes de Gaza al extranjero.

El desplazamiento forzoso de una población civil constituye un crimen de guerra en virtud del derecho internacional.

En Gaza, la mayoría de la población ya ha sido desplazada dentro del territorio por la devastadora guerra lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, que dejaron más de 1,200 muertos en territorio israelí.

Desde entonces, más de 73,000 personas han muertas por acciones del ejército israelí en Gaza, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyas cifras son consideradas fiables por las Naciones Unidas.