Líbano sube a cuatro los muertos en ataques israelíes

Esta fotografía, tomada desde la localidad libanesa meridional de Al-Haniyya, muestra el humo que se eleva tras una explosión controlada llevada a cabo por fuerzas israelíes en un emplazamiento de la cercana localidad de Al-Mansouri, en el sur del Líbano. ( AFP/ KAWNAT HAJU )

Los ataques israelíes del viernes por la noche en el sur y el este de Líbano causaron cuatro muertos, según un balance actualizado de las autoridades libanesas difundido el sábado.

Hasta ahora el saldo oficial era de tres muertos y 23 heridos.

Según el Ministerio de Salud libanés, hay cuatro muertos, entre ellos una joven de 18 años, y 32 heridos.

En la localidad de Mayfadoun, un fotógrafo de la AFP vio a algunos vecinos inspeccionar los últimos destrozos.

Ali Suliman, un allegado de Maryam Salameh, la joven de 18 años que perdió la vida, afirmó que su familia estuvo desplazada seis meses a causa de los bombardeos israelíes "y que no regresó hasta ayer" viernes.

"¿Qué objetivos había aquí? Son todos civiles", aseguró.

En un comunicado, el ejército israelí afirma haber apuntado a "terroristas e infraestructuras" de Hizbulá, incluidos "depósitos de armas", pese a una tregua con el movimiento chiita libanés proiraní.

"Los ataques se llevaron a cabo en respuesta al intento de ataque de Hezbolá" contra soldados israelíes en el sur del Líbano el viernes, afirmó. Dijo que habían lanzado "un dron" contra el lugar en el que estaban. No dio cuenta de heridos en sus filas.

Estos ataques se producen después de que Israel anunciara el jueves por la noche haber tomado el control de la colina Ali Taher, que servía de posición estratégica a Hizbulá en Nabatieh.

Reacción de Hizbulá

Hizbulá no ha reivindicado ningún ataque contra objetivos israelíes desde hace semanas y el sábado condenó en un comunicado los bombardeos.

El movimiento califica de "significativa" la liberación esta semana por parte de Israel de cinco detenidos, pero declaró que esta medida no puede "servir de pretexto para cerrar los ojos ante la continuación de la agresión, la ocupación y las matanzas".

Los enfrentamientos en el país han disminuido desde junio, debido a un protocolo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y un acuerdo marco entre Líbano e Israel.

Pero Israel continúa con sus ataques y bombardeos esporádicos en el sur, donde ocupa una franja fronteriza de unos diez kilómetros.

Hizbulá arrastró a Líbano a la guerra regional con ataques contra Israel en apoyo a Irán.

Las represalias israelíes han causado más de 4,300 muertos, según las autoridades libanesas.