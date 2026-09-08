Explosiones sacuden el sur de Irán y la isla de Jarg

Reportan explosiones cerca de la estratégica isla iraní de Jarg. ( AFP )

Varias explosiones se oyeron el martes cerca a la isla iraní de Jarg, en el Golfo, y en la ciudad portuaria de Jask, en el sur de Irán, reportó la prensa, en medio del recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio.

Desde la isla de Jarg se exporta la mayor parte del petróleo iraní.

"Se escuchó el ruido de varias explosiones hace unos minutos en varios sectores de la isla de Jarg", informó la agencia de noticias Mehr.

Por su parte, la agencia de noticias Fars reportó explosiones "en dos fases, a corta distancia una de la otra" en la ciudad portuaria de Jask, en el sur del país, cerca al estrecho de Ormuz.

Reacciones oficiales

Poco después, un "pequeño petrolero" iraní fue alcanzado por un misil estadounidense frente a Jarg, según la agencia de noticias iraní Tasnim, que no reportó víctimas y aseguró que la tripulación había sido evacuada.

Irán había amenazado más temprano con volver a atacar bases estadounidenses en la región si sus buques petroleros seguían siendo atacados.

"Cualquier ataque contra los petroleros iraníes dará lugar a que las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán ataquen las bases estadounidenses en la región", declaró el jefe de estado mayor de las fuerzas armadas iraníes, Alí Abdolahi, según la televisión estatal.

Este martes, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, afirmaron que incautaron "uno de los submarinos no tripulados, inteligentes y más modernos del ejército terrorista estadounidense, en el marco de una compleja operación de inteligencia", según un comunicado difundido por la televisión estatal.

El ejército de Estados Unidos aseguró que se trataba apenas de uno de sus drones submarinos que "falló".

La guerra con Irán comenzó el 28 de febrero, con ataques estadounidenses e israelíes en los que murieron el líder supremo iraní Alí Jamenei y altos mandos militares.

Los ataques desencadenaron la represalia de Teherán, que bloqueó el estrecho de Ormuz -clave para el paso de hidrocarburos- y el conflicto se extendió por Oriente Medio.