Cancilleres de Corea del Sur e Irán abordan la situación de Ormuz en una llamada

El estrecho de Ormuz sigue en el centro de la confrontación bélica, con Teherán enfocado en posible participación de Corea del Sur. ( EFE )

Los cancilleres de Corea del Sur e Irán abordaron la situación del estrecho de Ormuz en una llamada este viernes, informó Seúl, días después de confirmarse que el país asiático evalúa una "contribución" a la seguridad de esa vía marítima bloqueada por la guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado en repetidas ocasiones a su aliado Corea del Sur para que brinde ayuda en el conflicto en Oriente Medio.

Afirma que Seúl rechazó su solicitud de asistencia para garantizar la seguridad de Ormuz, un paso considerado crucial para el suministro mundial de petróleo.

El ministro de Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, habló por teléfono con su homólogo iraní, Abás Araqchi, a petición de Teherán, para "analizar la situación reciente en Oriente Medio" y Ormuz, indicó la diplomacia surcoreana en un comunicado.

Un responsable del ministerio de Exteriores señaló que Cho "transmitió nuestra posición de que no se ha tomado ninguna decisión sobre un posible despliegue y subrayó la importancia de restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

La advertencia a Corea del Sur sigue vigente

Este anuncio se produce tras la advertencia de Teherán a principios de esta semana de que cualquier contribución militar de Corea del Sur al conflicto tendría "graves consecuencias".

Corea del Sur envió un equipo de investigación para evaluar la situación en el estrecho y ha reiterado en varias ocasiones que aún no ha decidido si desplegará sus fuerzas armadas en esa zona.

El tráfico a través de esta ruta marítima vital se ha visto prácticamente paralizado desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero, lo que ha perturbado los mercados energéticos mundiales.

Las negociaciones entre Teherán y Washington se han estancado mientras ambos países compiten por el control de Ormuz, por donde normalmente transitaba alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas natural licuado.