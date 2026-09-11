Israel niega usar IA para matar a civiles en Gaza, como afirma un documental

Humo y llamas se elevan tras un ataque israelí contra una vivienda en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. ( AFP/ BASHAR TALEB )

El ejército israelí rechazó el viernes "categóricamente" que utilice inteligencia artificial para matar a civiles en Gaza, como afirma un documental que recibió el jueves una ovación de 25 minutos en su estreno en el festival de Venecia.

La película israelí "NAZA" recoge conversaciones con 24 exmiembros del ejército o de los servicios de inteligencia israelíes bajo condición de anonimato que aseguran haber trabajado en una "fábrica" de asesinatos o dicen haberse sentido como en un videojuego letal.

El documental, de 80 minutos, es obra de los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, ganadores de un Óscar.

"El objetivo era muy sencillo: queríamos escuchar, con los máximos detalles posibles, cómo eran los sistemas para matar en Gaza, cómo funcionaban", dijo Abraham a la AFP.

Origen del nombre

"NAZA" toma su nombre de un eufemismo utilizado por los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se prevé que mueran en un ataque aéreo.

El ejército israelí criticó el viernes el uso de testimonios anónimos en la película y afirmó que las identidades de los denunciantes "no pueden ser verificadas".

"Los extractos citados incluyen afirmaciones sobre la estrategia nacional y militar que claramente escapan al conocimiento de soldados de rango inferior", añadió en un comunicado.

Los bombardeos israelíes en Gaza han causado al menos 73,658 muertos palestinos desde octubre de 2023, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, cuyas cifras Naciones Unidas considera fiables.

La ofensiva contra el territorio se produjo tras un ataque de milicianos de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1,221 personas, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales israelíes.