Los rebeldes hutíes de Yemen se apoderan del estratégico estrecho de Bab el Mandeb

Soldados hutíes patrullan una montaña con vistas a las afueras de Saná, Yemen, el 1 de julio de 2025. ( EFE )

Los rebeldes hutíes se apoderaron el viernes de toda la costa yemení del mar Rojo, aunque prometieron una navegación "segura" en el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, salvo para su enemigo Arabia Saudita.

Es probable que se profundicen los impactos de la guerra en Medio Oriente en el comercio internacional, luego de que Arabia Saudita cerrara un oleoducto tras varios ataques y después de meses del bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz.

Desde la semana pasada, el grupo rebelde proiraní que domina amplias partes de Yemen lanzó una ofensiva para controlar esa vía marítima crucial que conecta Asia y Europa.

Y en apenas unos días, lograron llegar hasta el mar Rojo.

"Todo lo que estaba bajo nuestro control en la costa occidental cayó", informó a la AFP un responsable militar del gobierno yemení reconocido internacionalmente y apoyado por Riad.

Impacto en el comercio mundial

Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de crudo, se encuentra acorralada, con el estrecho de Bab el Mandeb bajo control de los hutíes y el de Ormuz, al otro extremo de la península, bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio.

Los petroleros y buques comerciales procedentes de Asia utilizan Bab el Mandeb para llegar al mar Rojo y después al canal de Suez y el Mediterráneo, y en sentido inverso hacia el océano Índico.

En caso de bloqueo, la única alternativa, mucho más costosa, consiste en rodear África por el cabo de Buena Esperanza.

Avance hutí en Bab el Mandeb

Los precios del petróleo se resintieron y el Brent y el WTI volvieron a cotizar el viernes por encima de los 100 dólares el barril.

Los hutíes aceleraron su ofensiva en los últimos días en torno a Bab el Mandeb, y el jueves tomaron la ciudad portuaria de Moca, 70 km al norte del estrecho.

En un comunicado, Tarek Saleh, comandante de las fuerzas que controlan Moca, calificó la ofensiva hutí de "planificada y respaldada por Irán".

Un asesor del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei calificó el avance de los hutíes de "contundente victoria".

Tras salir de Moca en plena noche, Mohamed, de 46 años, describió a la AFP un ambiente "apocalíptico".

Este viernes, los hutíes conquistaron la isla de Perim, también conocida como Mayyun y ubicada en el centro del estrecho, además de las islas Hanish Mayor y Hanish Menor, según fuentes del gobierno yemení.

Respuesta saudita e iraquí

Un testigo afirmó haber visto a hombres armados desplegarse "a lo largo de la costa de Bab el Mandeb a bordo de vehículos militares".

Las autoridades sauditas cerraron el oleoducto Este-Oeste en las zonas de Riad y Medina después de un ataque que dejó varias personas heridas, informó el viernes a los medios estatales un funcionario del ministerio de Energía.

"El oleoducto fue detenido como medida de precaución, y los ataques provocaron algunos daños", declaró el funcionario a la agencia de noticias SPA.

La cancillería de Arabia Saudita aseguró que los drones utilizados fueron lanzados desde Irak. La oficina del primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, anunció inicialmente una investigación y luego confirmó que el ataque, que condenó, sí provino de su territorio.

Anunció la destitución del comandante a cargo de una región en el sur, tras confirmarse que los aparatos partieron desde esa zona.

El estrecho de Bab el Mandeb ha cobrado aún más importancia desde que arrancó a fines de febrero la guerra en Oriente Medio con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias iraníes contra las monarquías petroleras del Golfo.

Teherán ha usado como palanca de presión la práctica paralización del tránsito por el estrecho de Ormuz, que se encuentra al otro lado de la península arábiga y es una de las principales vías mundiales de tránsito de hidrocarburos.

Ante las graves perturbaciones en esa vía y para eludir el bloqueo iraní de Ormuz, Arabia Saudita ha optado por incrementar sus exportaciones de petróleo desde el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

Los hutíes también lanzaron esta semana una amplia ofensiva contra Arabia Saudita, incluyendo el disparo el miércoles de varios misiles balísticos y drones contra ciudades del sur del reino.

Reacciones internacionales

Una imagen del programa europeo Copernicus mostraba el viernes una espesa columna de humo negro elevándose sobre el desierto en la zona atacada.

La situación en Yemen fue objeto de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el jueves.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, pidió una "implicación activa" de ese órgano para "alejarse de lo que podría ser el precipicio hacia un conflicto mucho más peligroso".

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 46.000 personas han sido desplazadas desde la reanudación de los combates en el suroeste del país.

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