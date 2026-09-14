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Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg

Exjefe de la OTAN renuncia a presidir la conferencia de seguridad

Stoltenberg ha renunciado a la presidencia de la Conferencia de Seguridad de Múnich para centrarse en su trabajo como ministro de Finanzas de Noruega

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    Exjefe de la OTAN renuncia a presidir la conferencia de seguridad
    El ministro de Finanzas de Noruega, Jens Stoltenberg, se encuentra en una sala de reuniones del Ministerio de Finanzas; al fondo, un retrato del difunto rey Harald V luce una banda de luto superpuesta. Oslo, Noruega. (EFE/EPA/HEIKO JUNGE)

    El exjefe de la OTAN Jens Stoltenberg, de 67 años, afirmó este lunes que ha renunciado a la presidencia de la Conferencia de Seguridad de Múnich para centrarse en su trabajo como ministro de Finanzas de Noruega.

    • Quien fuera jefe de la alianza transatlántica durante una década, lideraba desde 2024 el evento anual, una de las mayores reuniones sobre temas de seguridad y defensa.

    Antes de asumir el cargo

    Stoltenberg pospuso asumir el cargo después de que el primer ministro laborista Jonas Gahr Støre le pidiera a principios de 2025 integrar el gobierno.

    "Para mí, es más importante ser ministro de Finanzas en Noruega que ser el jefe en Múnich", declaró el lunes al periódico Dagens Naeringsliv (DN).

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