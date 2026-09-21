Gobierno de Yemen le pidió ayuda a Trump contra los hutíes, dice fuente oficial a AFP

Un combatiente hutí monta guardia durante una protesta contra Arabia Saudita en Saná, Yemen. ( EFE/EPA/YAHYA ARHAB )

El presidente del Consejo Presidencial de Yemen, Rashad al Alimi, habló por teléfono con el mandatario estadounidense Donald Trump y le pidió ayuda contra los hutíes, indicó este lunes una fuente de su oficina a la AFP.

Trump no prometió ninguna ayuda militar contra el grupo aliado de Irán, indicó la fuente, que informó que la llamada se produjo el domingo y tuvo como objetivo expresar solidaridad con el gobierno reconocido internacionalmente después de que los hutíes tomaran el control de la costa yemení del mar Rojo.

Al Alimi encabeza el Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, cuyas fuerzas luchan contra los hutíes con el apoyo militar de Arabia Saudita.

Esta petición de asistencia de Estados Unidos fue formulada después de que los hutíes atacaran la capital saudita el sábado, la primera acción de este tipo contra Riad en años.

Solicitud de ayuda

Varios medios estadounidenses reportaron que el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, pidió a Trump que ataque a los hutíes, que reanudaron las hostilidades contra el reino en julio, tras años de tregua, en el marco del conflicto en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos.

Tras la reactivación del conflicto en Yemen, que está en guerra civil desde 2014, los hutíes lanzaron una ofensiva relámpago en septiembre y avanzaron hacia una zona estratégica de la costa del estrecho de Bab el Mandeb, que antes estaba controlada por las fuerzas del gobierno.

Con este avance, Irán y sus aliados controlan las dos vías marítimas de las que depende el Golfo para exportar hidrocarburos, incluida Arabia Saudita, un importante productor.