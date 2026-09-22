Irán ofrece reabrir Ormuz en siete días si EE. UU. levanta bloqueo; petróleo cae bajo US$100

El estrecho de Ormuz continúa en el centro de la confrontación bélica entre Irán y Estados Unidos. ( EFE )

Teherán condicionó la reapertura del estrecho a una reducción de la presión militar estadounidense y al levantamiento del bloqueo sobre sus puertos. La sola posibilidad de un acuerdo hizo caer el Brent a su nivel más bajo en dos semanas.

Irán aseguró este martes que podría reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos reduce su presión militar y levanta el bloqueo impuesto sobre los puertos iraníes, una propuesta que tuvo una reacción inmediata en los mercados internacionales de petróleo.

Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que Washington deberá además manifestar oficialmente su intención de resolver el conflicto por la vía diplomática y acordar un calendario para las negociaciones. La propuesta fue entregada a Estados Unidos a través de mediadores el pasado 16 de septiembre.

La delegación iraní que participa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York tiene autorización para negociar una eventual salida diplomática, según el funcionario. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, también viajó a Nueva York, aunque no tiene previsto reunirse directamente con el presidente estadounidense Donald Trump.

La posibilidad de recuperar el tránsito por Ormuz produjo una caída inmediata en el petróleo. Los futuros del Brent para noviembre bajaron alrededor de 2 %, hasta 98.33 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) para octubre cayó 2.6 %, hasta 93.28 dólares. Ambos tocaron sus niveles más bajos desde el 8 de septiembre.

El impacto responde al peso que tiene Ormuz en la oferta energética mundial.

Antes del inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero, aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado comercializado globalmente atravesaba este paso marítimo.

Tráfico reducido

La situación continúa lejos de la normalidad.

Datos preliminares de transporte marítimo citados por Reuters indican que solo dos buques de materias primas cruzaron el estrecho el lunes, frente a diez el domingo. Antes de la escalada militar del 28 de febrero transitaban por la zona unos 125 grandes buques comerciales diarios.

Las estadísticas pueden excluir embarcaciones que navegan con sus sistemas de identificación apagados.

La importancia del estrecho radica también en que las rutas alternativas no tienen capacidad para sustituir completamente los volúmenes que normalmente pasan por allí.

Arabia Saudita reabre otra salida

La presión sobre el mercado disminuyó este martes también por otro factor: Arabia Saudita reinició las operaciones de su oleoducto Este-Oeste, que conecta sus campos petroleros del Golfo con el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.

La infraestructura permite al reino exportar petróleo sin atravesar Ormuz y podría comenzar nuevamente a despachar crudo desde Yanbu.

La combinación de ambas noticias —la posible reapertura de Ormuz y la recuperación del oleoducto saudí— mejoró las expectativas de suministro y llevó al Brent nuevamente por debajo de 100 dólares.

Pero la oferta iraní todavía no representa un acuerdo.

Teherán plantea como condiciones una reducción de la presión militar estadounidense, el levantamiento del bloqueo sobre sus puertos y una señal formal de Washington de que está dispuesto a retomar la vía diplomática.