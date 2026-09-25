Irán propone reabrir en un plazo de siete días del estrecho de Ormuz

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró la propuesta a varios medios extranjeros, entre ellos The New York Times y The Guardian. ( EFE/EPA/DMITRI LOVETSKY / POOL )

Irán presentó una propuesta a Estados Unidos para reabrir en un plazo de siete días el estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima en el epicentro de la guerra entre ambos países, declaró su jefe de la diplomacia a varios medios extranjeros.

El plan iraní hizo retroceder este viernes los precios del petróleo que el jueves se habían disparado: el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en noviembre, perdía un 1.31% hacia las 09H45 GMT, a 105.20 dólares, mientras su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, caía un 1.93% hasta 92.78 dólares.

Abás Araqchi, que viajó a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, transmitió el martes al enviado estadounidense Steve Witkoff las condiciones de Irán para una reapertura de este paso, cuyo tráfico marítimo se ha visto perturbado gravemente desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

"Si se cumplen ciertas condiciones, el estrecho se abrirá en un plazo de siete días y se entablarán negociaciones", declaró Abás Araqchi a varios medios extranjeros, entre ellos The New York Times y The Guardian.

El martes, la agencia de prensa japonesa Kyodo, citando a un alto responsable iraní, fue la primera en informar de una propuesta de este tipo por parte de Teherán.

Sin embargo, los medios iraníes lo desmintieron y, hasta ahora, no se ha hecho ninguna comunicación oficial al respecto para aclarar la posición de Teherán.

Irán afirma haber presentado siete condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Según Araqchi, citado por The New York Times, la propuesta enumera las siguientes condiciones: el cese de todas las hostilidades en Oriente Medio durante siete días, también en Líbano; el desbloqueo de activos iraníes congelados, estimados en al menos 12.000 millones de dólares; el levantamiento de las sanciones sobre el petróleo iraní y el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

Al séptimo y último día, Irán reabriría entonces el estrecho de Ormuz.

A la espera de EE.UU.

Abás Araqchi afirma que espera una respuesta de Washington y asegura que China, cuyo presidente se encuentra de visita oficial en Estados Unidos, apoya esta propuesta.

En una entrevista exclusiva con la AFP el martes, el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Hossein Mohebi, también mencionó el fin de las hostilidades en Yemen entre las condiciones iraníes.

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo iraní Masud Pezeshkian firmaron en junio un protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y, posteriormente, abrir negociaciones sobre el delicado capítulo del programa nuclear iraní.

Pero el texto fue objeto de diferentes interpretaciones por ambas partes, por lo que se reanudaron las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

Irán exige a los buques que deseen atravesarlo que obtengan de su parte una autorización, alegando razones de seguridad y soberanía.

Los buques que no acatan esta exigencia son atacados regularmente, mientras que Estados Unidos bombardea esporádicamente las costas iraníes.