Presidente israelí quiere condecorar a pasajeros que impidieron catástrofe en vuelo de Flydubai

Fotografía difundida en la cuenta en X @IsraelMFA del ministerio de Exteriores de Israel del piloto indio identificado como Smit Machchhar, que resultó herido este miércoles durante un "incidente de seguridad" en un avión de la compañía Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y que aterrizó de emergencia en Arabia Saudí, se encuentra "estable", afirmó la embajada de la India en Riad. ( EFE/ @ISRAELMFA )

El presidente de Israel, Isaac Herzog, anunció este jueves que quiere conceder un premio al "heroísmo" a cinco pasajeros israelíes que el miércoles redujeron a un copiloto de la aerolínea flydubai y le impidieron que estrellara el aparato.

"Quiero presentar su acto de heroísmo ante el comité consultivo del Premio Presidencial al heroísmo ciudadano, y recomendaré que les sea concedido", indicó Herzog en un primer comunicado, en el que se refería a cuatro hombres.

Estos cuatro israelíes hicieron gala de "iniciativa, coraje y responsabilidad colectiva en un momento de peligro extremo" y lograron "evitar una gran catástrofe", agregó.

El rol de quienes salvaron vidas

El presidente israelí indicó que tres de ellos, Yaniv Hayoun, Zvika Manes y Asaf Rajuan, redujeron a uno de los pilotos, que acababa de apuñalar a su compañero, en la cabina de mando.

El cuarto, un dentista llamado Shota Musayev, atendió al piloto herido para mantenerlo con vida hasta que el avión aterrizó.

A media jornada, la presidencia anunció que también propondrá condecorar a otra pasajera, Tali Manes, que habría sido "la primera en alertar" al resto de personas a bordo de lo que ocurría.

"El ingenio, el sentido de la responsabilidad y la sangre fría que demostraste frente a un peligro mortal constituyen un acto de heroísmo civil en el sentido más noble del término. Eres una heroína, Tali", dijo Herzog.

El miércoles por la mañana, el aparato de la compañía emiratí flydubai tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita mientras se dirigía a Tel Aviv a causa de un altercado entre los pilotos.

El Premio Presidencial al heroísmo ciudadano es una distinción civil que se creó tras los ataques del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

El galardón "honra a individuos que actuaron con un heroísmo excepcional, poniendo en peligro su vida y movidos por un sentido de la responsabilidad, para salvar vidas humanas", según la Presidencia israelí.