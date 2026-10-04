Más de 70 muertos en 24 horas en combates en el oeste de Yemen

De los más de 70 muertos en las últimas 24 horas en Yemen, el Gobierno reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Arabia Saudita lamentó 34 de esos decesos y los hutíes otros 39. ( EFE/EPA )

Más de 70 personas murieron durante las últimas 24 horas en combates en la provincia de Taiz, en el oeste de Yemen, y sus alrededores, informaron este domingo a la AFP fuentes de los hutíes proiraníes y de las fuerzas gubernamentales.

Tras varios días de enfrentamientos, ambos bandos dieron cuenta de bajas en sus filas en la provincia de Taiz y en las zonas aledañas con Lahj: el Gobierno reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Arabia Saudita lamentó 34 muertos y los hutíes otros 39.