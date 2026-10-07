Tres muertos en bombardeos israelíes en Gaza en aniversario del 7 de octubre

Imagen del 15 de septiembre pasado en el entierro de un comandante de batallón de Hamás en un ataque al norte de la ciudad de Gaza atribuido a Israel. ( EFE/EPA/MOHAMMED SABER )

Israel llevó a cabo nuevos bombardeos este miércoles en Gaza, que según las autoridades palestinas dejaron tres muertos, al cumplirse el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre perpetrados por el movimiento islamista Hamás.

El ruido de las explosiones en Gaza se escuchó desde el otro lado de la frontera, en el lugar donde familiares se reunían para recordar a más de 300 asistentes muertos hace tres años en el festival de música Nova en ese asalto.

En Ciudad de Gaza, el hospital Al Shifa informó que dos personas fallecieron en un ataque israelí durante la noche.

Hospital de Gaza confirma muerte

La Defensa Civil de Gaza dijo que uno de ellos era un voluntario de esa agencia, que funciona como servicio de rescate en este territorio controlado por Hamás.

En la ciudad meridional de Jan Yunis, el hospital Naser reportó de su parte la muerte de un hombre de 60 años a causa de un ataque israelí que también dejó varios heridos.

La AFP solicitó un comentario al ejército israelí, que no respondió.

En el tercer aniversario del ataque que desencadenó la guerra en Gaza, la vida en el territorio palestino es precaria a pesar del alto el fuego aprobado en octubre de 2025.

"Tras tres años de asedio, matanzas y destrucción, Israel ha convertido la Franja de Gaza en un lugar inhabitable", dijo Mahmud Abu Hasira, residente de Ciudad de Gaza.

Cientos de miles de personas desplazadas siguen viviendo en tiendas de campaña o refugios improvisados en las playas o entre montones de escombros de edificios bombardeados.

Israel afirma que controla alrededor del 60% de Gaza, en la periferia del territorio. La mayoría de la población palestina vive en las zonas restantes controladas por Hamás.

Aunque Israel flexibilizó sus restricciones a la entrada de camiones de ayuda en Gaza tras el alto el fuego, Ahmed Naser, otro residente de Ciudad de Gaza, dijo a la AFP que la vida seguía siendo desesperadamente dura.

"La guerra y la hambruna nos han dejado hambrientos, temerosos y desplazados, viviendo en tiendas de campaña y luchando contra precios por las nubes", afirmó.

La ofensiva militar de Israel ha matado a más de 74.200 personas, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

El ataque islamista del 7 de octubre de 2023 dejó 1.221 muertos, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.