Ataques de hutíes causan daños en aeropuerto, guardería y centro médico de Riad

El conflicto de Yemen impacta en Arabia Saudita este jueves, según agencias de prensa. ( EFE/EPA )

Un aeropuerto, una guardería y un complejo médico de Riad sufrieron daños este jueves por los ataques de los hutíes de Yemen, anunciaron las autoridades de Arabia Saudita.

Los hutíes atacan repetidamente la capital de Arabia Saudita, que se encuentra a la cabeza de una coalición progubernamental que lucha contra este movimiento proiraní en la guerra civil de Yemen. Últimamente han amenazado con golpear infraestructuras críticas y perturbar el espacio aéreo saudita.

Aeropuerto bajo aviso sobre vuelos

En el aeropuerto de Riad, un avión fue gravemente dañado, dijeron a la AFP dos fuentes bien informadas sobre el incidente. La primera indicó que hubo daños importantes en al menos una aeronave, pero la otra fuente señaló que fueron tres los aviones afectados.

Los hutíes reivindicaron tres bombardeos contra el aeropuerto solo este jueves, e instaron a las aerolíneas a evitar sobrevolar el territorio saudita.

Los gestores del aeropuerto recomendaron a los pasajeros que comprobaran si su vuelo continuaba programado antes de desplazarse al aeródromo, y Estados Unidos llamó a sus ciudadanos a ejercer la "mayor vigilancia" tras estos ataques, y prohibió que sus funcionarios fueran al aeropuerto si no contaban con una "autorización especial".

Por otro lado, la Defensa Civil saudita indicó en X, sin dar cuenta de víctimas, que "fragmentos de misil cayeron en Riad tras la interceptación de un misil balístico, causando daños materiales a una guardería y a un complejo médico".

Las autoridades sauditas no suelen reconocer ataques contra estructuras civiles.

La magnitud y la frecuencia de los ataques contra la capital del reino no tienen precedentes en los ocho meses de guerra en Oriente Medio.

Llegan en un momento en que Arabia Saudita se ha visto más involucrada en el conflicto en Yemen, que resurgió en julio