Un adolescente de 14 años fue detenido este lunes en el sureste de Francia por disparar con su escopeta y herir al director de su centro de secundaria y a una profesora, anunciaron las autoridades.

La balacera se produjo en plenas protestas estudiantiles en Francia para reclamar mejores condiciones en los liceos, pero el ataque no estaría vinculado a esta movilización que sacude el país desde finales de septiembre.

Los hechos ocurrieron en el centro de secundaria Joseph-Lakanal de la localidad de Aubagne, cerca de la ciudad de Marsella, hacia las 10H00 de la mañana, cuando el adolescente abrió fuego con una escopeta de calibre 12.

Disparó contra el director

"El sospechoso, por una razón que se desconoce, disparó contra el director", a quien alcanzó en los muslos y en la parte baja de la espalda, explicó a AFP el prefecto del departamento de Bocas del Ródano, Jacques Witkowski.

"Disparó una segunda vez contra una profesora, que recibe un perdigón en el muslo; dispara una tercera vez en el pasillo y luego fue interceptado por un miembro" del personal, agregó.

Según Witkowski, se trataba de un alumno del centro sin antecedentes por "delincuencia" o "radicalización".

La vida de los heridos no corre peligro, indicó la policía. Según esta fuente, una tercera persona sufrió un ligero rasguño.

La fiscalía de Marsella confirmó a AFP la detención del joven.

En cuanto se conocieron los hechos, padres de alumnos acudieron en masa para recoger a sus hijos y muchos seguían presentes frente al centro, en las afueras de la ciudad, hacia el mediodía.

Por el momento, se desconocen los motivos del tiroteo.

"El centro no se veía afectado por la movilización de los estudiantes de liceo", precisó la prefectura de policía local.

Varios ataques con arma blanca cometidos por alumnos en centros escolares conmocionaron al mundo educativo en Francia en los últimos años, entre ellos el que costó la vida a una adolescente de 15 años en Nantes en abril de 2025.