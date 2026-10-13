Once desaparecidos tras nuevos ataques contra dos buques en el Mar Negro

El Mar Negro es un foco en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. ( EFE/ARCHIVO, CAPTURA DE VIDEO )

Once personas permanecen desaparecidas tras nuevos ataques contra dos buques mercantes cerca de las costas búlgaras en el mar Negro, anunció el martes el primer ministro Roumen Radev, quien convocó en consecuencia a la embajadora de Rusia.

"No contamos con pruebas sólidas y claras para presentar acusaciones contra ninguna de las partes, pero según toda lógica, el resultado apunta hacia Rusia", subrayó Radev.

A diferencia del primer ataque perpetrado la semana pasada, el líder de este país del flanco oriental de la OTAN, que intenta conciliar su postura euroatlántica con un enfoque más conciliador hacia Moscú, señaló esta vez directamente a Rusia.

Serie de ataques y cadena de desaparecidos

Un primer buque fue atacado el martes por la madrugada a 18 millas marinas al este de la ciudad portuaria de Byala.

Según Radev, el "Chelsea 3" -con bandera maltesa y de propiedad ucraniana- fue "alcanzado por tres drones aéreos" y su tripulación, compuesta de siete ucranianos y ocho azerbaiyanos, fue rescatada y trasladada al puerto búlgaro de Varna, donde cinco miembros "reciben atención médica por heridas leves".

El segundo ataque tuvo lugar la madrugada del martes a 17 millas de Krapets (noroeste) contra el "HS Dignity", con bandera de Guinea-Bisáu, que terminó hundiéndose, agregó.

Cinco tripulantes fueron rescatados y once permanecen desaparecidos, según indicó a la AFP un portavoz de la administración regional de Dobrich (noreste).

Dos buques mercantes ya habían sido atacados por drones la semana pasada en la zona económica exclusiva de Bulgaria en el mar Negro, algo inédito desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Uno de ellos se hundió y su tripulación, compuesta por nueve sirios y un egipcio, sigue desaparecida.

"Este nuevo ataque contra buques mercantes en las inmediaciones de las aguas territoriales búlgaras es absolutamente inaceptable", declaró este martes Radev.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó enérgicamente en X un "nuevo frente de escalada de la guerra rusa en Ucrania".

En la misma red social, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que la organización ajustaría "según sea necesario" su dispositivo de defensa tras estos últimos incidentes.