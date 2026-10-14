Los hutíes vuelven a golpear Arabia Saudita y el FMI teme impacto regional y global

Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron este miércoles una "operación militar" contra la compañía de la petrolera saudí Aramco en Dhahran, en el noreste de Arabia Saudí, la refinería de Aramco en Riad y el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, también en Riad, en la última serie de acciones de los insurgentes contra el reino. Así lo indicó el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en un comunicado, en el que añadió que se empleó "un gran número de misiles balísticos y de crucero, así como drones", al tiempo que afirmó que los ataques fueron "precisos causando destrucción e incendios en los objetivos". ( EFE/ CAPTURA DE VÍDEO DE LA CUENTA ENTELEGRAM DE YAHYA SAREA, PORTAVOZ MILITAR DE LOS HUTÍES )

Los hutíes de Yemen reivindicaron el miércoles bombardeos contra una instalación de la petrolera Aramco y el aeropuerto de Riad, nuevo capítulo de una crisis con Arabia Saudita que preocupa al Fondo Monetario Internacional por su impacto global y regional.

La capital de Arabia Saudita, potencia regional y principal exportador mundial de crudo, sufre desde hace más de una semana ataques diarios sin precedentes del movimiento proiraní.

Se trata de una escalada en la guerra que los hutíes mantienen contra la coalición liderada por Riad, aliado desde 2015 del gobierno yemenita internacionalmente reconocido.

Explosiones de gran intensidad sacudieron nuevamente la capital del reino, donde los ataques contra el aeropuerto causaron el sábado 13 muertos y cientos de heridos. La coalición afirmó haber interceptado un misil lanzado contra Riad.

Cuatro heridos

El Ministerio de Energía saudita informó que un edificio de Aramco en Dhahran, en el este del reino, sufrió un ataque la noche del martes que provocó un incendio de alcance limitado, sin causar víctimas.

Esta ciudad alberga la sede de la petrolera pública saudita Aramco, un extenso complejo compuesto por varios edificios y asentamientos. Una torre del sitio fue alcanzada durante la noche, según informaron a la AFP dos empleados de la empresa bajo condición de anonimato.

"Las últimas tres plantas quedaron destruidas", declaró uno de ellos. Una segunda fuente, informada del incidente, también confirmó el ataque.

La AFP no tuvo permiso para acceder al lugar y, por tanto, no pudo verificar de manera independiente la magnitud de los daños.

Los hutíes afirmaron este miércoles haber atacado al gigante petrolero saudita en Dhahran, así como el aeropuerto de Riad y una refinería de la capital, a la vez que prometieron continuar con los ataques contra las instalaciones petroleras y los aeropuertos sauditas.

Más temprano, se habían escuchado explosiones en el centro de la capital saudita, donde los habitantes estacionaron sus autos a un lado de la carretera y salieron para observar el cielo, según un periodista de la AFP.

Las autoridades informaron además que cuatro personas, entre ellas dos mujeres y un niño, habían resultado heridas por escombros de misiles en Riad.

En las últimas semanas, la mayoría de los ataques tuvieron como objetivo infraestructuras ubicadas en las afueras de la capital. Los bombardeos parecen estar acercándose ahora al centro de la ciudad, a tenor de las estelas de misiles observadas en el cielo y las potentes detonaciones percibidas ya por los habitantes.

Inquietud del FMI

En simultáneo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, afirmó el miércoles que los recientes ataques contra Arabia Saudita podrían tener impactos "en todas partes", agravando las preocupaciones económicas en el mundo.

"La economía saudita es importante para la región y el mundo", declaró Georgieva en conferencia de prensa durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

"En ese sentido, estos desarrollos tienen potencialmente propagaciones negativas para todos en todas partes", agregó.

La escalada del conflicto agrava los temores por el impacto de la crisis en Oriente Medio sobre el crecimiento económico mundial, en momentos en que los precios del petróleo se han disparado desde que Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes en su contra, en febrero.

Los ataques perpetrados por los hutíes contra la monarquía petrolera del Golfo no tienen precedentes desde que la coalición militar entró en guerra en Yemen en 2015.

El conflicto, que había experimentado una tregua en 2022, se reanudó en julio, en el contexto de la guerra en torno a Irán.

En septiembre, tras una ofensiva relámpago, los hutíes tomaron el litoral yemenita del mar Rojo, reforzando su control sobre el estratégico estrecho de Bab el Mandeb.

En Yemen, pese a los ataques aéreos de Arabia Saudita, las fuerzas gubernamentales tienen dificultades para recuperar los territorios conquistados por los combatientes proiraníes, quienes, entre otras cosas, han reforzado su control sobre Taiz, la tercera ciudad del país.