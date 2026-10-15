Arabia Saudita dice que reciente escalada con hutíes de Yemen fue "alentada por Irán"

El ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salmán, afirmo el lunes que la "palabra miedo" no existe en el diccionario de su país, tras los ataques más mortíferos en años contra Arabia Saudí lanzados por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen contra los aeropuertos de su país. ( EFE/ MINISTERIO DE ENERGÍA SAUDÍ )

El viceministro saudita encargado de diplomacia, Rayed Krimly, acusó este jueves a Irán de estar detrás de la reciente intensificación del conflicto entre los hutíes de Yemen, apoyados por la república islámica, y las tropas gubernamentales respaldadas por Riad.

"Pensamos que la escalada iniciada por los hutíes (...) está alentada por Irán", declaró el viceministro a la prensa, en línea, afirmando que Teherán continúa "armando, entrenando y apoyando [a los hutíes], violando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU".

Sin embargo, el funcionario afirmó que el reino seguía en comunicación con Irán, aunque Teherán parecía no estar dispuesto a hacer concesiones.

"Seguimos manteniendo comunicaciones directas con Irán", declaró a los periodistas. "En general, todavía no parece que los iraníes estén en condiciones de ofrecer las concesiones necesarias para alcanzar una solución".

El funcionario también acusó a los hutíes de negarse a reunirse en Omán en las últimas semanas, mientras se intensifican los enfrentamientos entre ambas partes.

"Al comienzo de esta escalada, les pedimos que se reunieran con nosotros en Mascate, Omán, pero se negaron", agregó. "Esta fue la última comunicación que tuvimos, hace unas semanas".

Tregua desmontada

Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo, ha sufrido en los últimos días ataques sostenidos, incluido uno contra el aeropuerto internacional de Riad, el más mortífero en años, en medio de una fuerte escalada de la guerra contra los hutíes.

La guerra civil de Yemen se reanudó en julio, después de que el conflicto regional en Oriente Medio desbarató una tregua mediada por la ONU.

Las hostilidades en este país, el más pobre de la península arábica pero situado en una posición estratégica para el suministro de hidrocarburos, han perturbado el suministro de crudo y han desestabilizado los mercados de energía.

El conflicto en el país provocó lo que la ONU considera una de las peores crisis humanitarias del mundo, y dejó a la mayoría de la población dependiendo de la ayuda humanitaria.

La coalición liderada por Arabia Saudita combate a los hutíes desde 2015, cuando estos tomaron la capital yemení, Saná, y expulsaron de la ciudad al gobierno reconocido internacionalmente. Los enfrentamientos se prolongaron hasta el alto el fuego negociado por la ONU en 2022