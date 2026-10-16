China contempla limitar la exportación de tecnologías de IA

El desarrollo de la IA en China ha generado diversas confrontaciones con Estados Unidos y otras naciones. ( EFE/ WU HAO )

China anunció el viernes que considera la limitación de la exportación de tecnologías de IA, biotecnología y energía solar, en un contexto de fuertes rivalidades con Estados Unidos en el ámbito de la innovación de estos sectores.

Pekín y Washington se han acusado mutuamente estos últimos meses de apropiarse de las capacidades de modelos de inteligencia artificial desarrollados por sus respectivas empresas rivales.

Prohibirían 14 tipos de tecnología

El Ministerio chino de Comercio publicó el proyecto el viernes y prevé prohibir la exportación de 14 tipos de tecnología.

Entre ellas figuran tecnologías basadas en IA para generar y modificar código malicioso, así como modelos de inteligencia artificial entrenados a partir de datos estratégicos y sensibles chinos.

El texto también propone someter a restricciones las exportaciones de otras 26 tecnologías, en particular aquellas susceptibles de ser utilizadas con fines de piratería informática.

"Los diversos riesgos intrínsecos y derivados relacionados con la inteligencia artificial suscitan una gran atención en los países de todo el mundo", indicó el ministerio en un comunicado aparte, que justifica estas medidas.

El proyecto se somete a consulta pública durante un mes a partir del viernes.

El presidente chino, Xi Jinping, ha pedido en varias ocasiones establecer salvaguardias que regulen la IA, mientras que su homólogo estadounidense defiende una regulación más limitada en esta industria.