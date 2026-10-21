Irán asegura que mantiene negociaciones con EE. UU. para poner fin a la guerra en Medio Oriente

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que Teherán y Washington mantienen conversaciones indirectas de manera continua, mediante la intermediación de Pakistán y Qatar, para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Medio Oriente.

En una entrevista concedida el martes 20 de octubre a la televisión iraquí Al-Ekhbariya, el canciller afirmó que Estados Unidos aceptó las condiciones generales de una propuesta iraní que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque solicitó incorporar disposiciones adicionales que todavía son objeto de discusión.

"Los estadounidenses nos informaron que estaban de acuerdo con estas condiciones, pero querían añadir algunas cláusulas más", declaró Araghchi, según informaron [Iran International.

Reapertura del estrecho de Ormuz

El funcionario no precisó cuáles son las nuevas exigencias estadounidenses, pero señaló que corresponden a asuntos que ya habían sido abordados en negociaciones anteriores.

Según el canciller, el plan presentado por Irán contempla la reapertura completa del estrecho de Ormuz durante el sexto día de su ejecución, siempre que Washington cumpla los compromisos establecidos.

Araghchi sostuvo que su país mantiene la disposición de negociar, pero condicionó cualquier avance al cumplimiento del memorando de entendimiento de Islamabad, alcanzado en junio con la mediación de Pakistán.