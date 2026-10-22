Aramco evacúa a todo el personal restante de su sede, según fuentes coincidentes

Panorámica de archivo de la compañía saudí Aramco, la mayor exportadora de crudo del mundo. ( EFE/ARCHIVO )

El gigante petrolero saudita Aramco ordenó este jueves la evacuación del personal que aún permanecía en su sede, dijeron a AFP dos fuentes informadas sobre el asunto, mientras las perturbaciones en Arabia Saudita se agravan tras semanas de ataques de los hutíes.

Los empleados no indispensables ya trabajaban a distancia desde que la sede, situada en el este de Arabia Saudita, fue alcanzada por un ataque la semana pasada, según indicaron tres fuentes que hablaron bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

Ahora, los trabajadores que todavía permanecían en el complejo también han recibido instrucciones de trabajar desde casa hasta nuevo aviso, señalaron dos de las fuentes.

"Se emitió una orden de evacuación para este personal, aunque no se dio ninguna razón específica", afirmó una de las fuentes.

Las zonas residenciales del extenso complejo de Dhahran no fueron cerradas ni evacuadas, agregaron ambas fuentes.

Las declaraciones se produjeron horas después de un ataque nocturno contra el aeropuerto de Dammam, también en el este del reino, que dejó dos muertos y ocho heridos.

Los ataques hutíes han provocado importantes problemas para Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo, obligando al cierre durante varios días del aeropuerto de Riad y al aplazamiento de una importante conferencia de inversiones.

Hutíes dicen que atacaron Aramco

El miércoles pasado, los hutíes afirmaron haber atacado la sede de Aramco, un vasto complejo que incluye numerosos edificios y áreas residenciales. Las autoridades sauditas dijeron que un edificio fue alcanzado en la zona donde se encuentra el centro de operaciones de la compañía.

La semana pasada, dos empleados de la empresa que también hablaron con AFP bajo condición de anonimato aseguraron que una torre de la sede fue impactada. "Los tres últimos pisos habían desaparecido", dijo uno de ellos.

AFP no ha obtenido acceso al lugar y no pudo verificar de manera independiente la magnitud de los daños.

Los ataques hutíes contra infraestructuras civiles sauditas, en particular instalaciones petroleras y aeropuertos, han alcanzado una escala sin precedentes en las últimas semanas.

Veintidós personas han muerto en ataques contra aeropuertos sauditas este mes, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.