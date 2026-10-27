Hutíes de Yemen atacan la mayor refinería de petróleo de Arabia y el Ministerio de Defensa en Riad

Refinería de Ras Tanura, en Arabia Saudita. ( PAUL PALMER/CREATIVE COMMONS )

El movimiento respaldado por Teherán también reivindicó ataques con misiles contra dos aviones de combate en el sur del reino.

Arabia Saudita, mayor economía de Oriente Medio, sufrió semanas de ataques de los hutíes, respaldados por Irán, contra instalaciones petroleras y civiles, incluido el aeropuerto internacional de Riad.

"Nuestras fuerzas armadas atacaron el Ministerio de Defensa en la capital enemiga saudita, Riad, con un misil balístico, y el impacto fue directo", declaró Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes.

Población buscó refugios

Los corresponsales de AFP en Riad habían escuchado explosiones más temprano ese día. Las autoridades informaron haber interceptado y destruido dos misiles balísticos hutíes lanzados hacia la ciudad.

Una alerta por mensaje de texto advirtió a los residentes de Riad que buscaran refugio mientras las explosiones hacían temblar las ventanas de las oficinas en el centro de la ciudad.

Saree también afirmó que los hutíes "lograron atacar la refinería de Ras Tanura, en la Provincia Oriental, con un misil balístico", y agregó que el ataque provocó "incendios de gran magnitud".

La coalición militar liderada por Arabia Saudita que combate a los hutíes había informado anteriormente haber derribado tres misiles lanzados por el grupo hacia la Provincia Oriental.

La agencia de seguridad marítima Vanguard informó, a su vez, que se registró un incendio en la zona de Ras Tanura durante las primeras horas del martes, tras un ataque.

"Según los informes, el incendio fue controlado, aunque por el momento no está claro cuál es la magnitud de los daños ni si hubo consecuencias para las operaciones de carga de petróleo", señaló.

Las instalaciones de Ras Tanura, situadas en la costa saudita del golfo Pérsico, albergan una de las mayores refinerías de Oriente Medio y constituyen un pilar del sector energético del reino.

El complejo tiene una capacidad de procesamiento de 550,000 barriles diarios.