La tasa de participación en las elecciones legislativas de este martes en Israel alcanzó su nivel más alto desde 1981 a media mañana, según datos de la comisión electoral, lo que refleja la importancia atribuida por muchos israelíes a estos comicios.

Tres horas después del inicio de la votación, que comenzó a las 05H00 GMT, "más de 1.2 millones de israelíes habían votado", lo que equivale a un 16.68% de participación, declaró el director de la Comisión Electoral Central, Dean Livneh. Esta cifra en esta etapa de la votación no tiene precedentes desde el 17% alcanzado en 1981.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó el martes a sus opositores árabes israelíes de intentar "robar las elecciones", después de haberlos tenido en la mira durante toda su campaña.

Los israelíes comenzaron a votar en las primeras elecciones legislativas desde el ataque del 7 de octubre, que se perfilan como una prueba a la gestión del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Los centros de votación abrieron a las 05H00 GMT, según constataron periodistas de la AFP. Unos 7.3 millones de ciudadanos están llamados a las urnas hasta las 20H00 GMT para esta contienda que se perfila reñida entre la coalición de derecha y extrema derecha de Netanyahu y el principal bloque de la oposición, liderado por un exjefe del ejército, el centrista Gadi Eisenkot.

Netanyahu: opositores árabes israelíes intentan "robar las elecciones"

Tras emitir su voto, Netanyahu denunció que "tres altos funcionarios" de un partido de mayoría árabe habían sido detenidos en el sur del país con sobres con dinero.

Sin embargo, las autoridades electorales señalaron que esas personas fueron arrestadas cerca de sus hogares y "aún no habían llegado a los centros de votación". Precisaron que se está investigando y se trató de un "caso aislado".

Tras emitir su voto, Netanyahu denunció que "tres altos funcionarios" de un partido de mayoría árabe habían sido detenidos en el sur del país con sobres con dinero.

Sin embargo, las autoridades electorales señalaron que esas personas fueron arrestadas cerca de sus hogares y "aún no habían llegado a los centros de votación". Precisaron que se está investigando y se trató de un "caso aislado".