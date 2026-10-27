Presidente iraní afirma ante Putin que Oriente Medio puede prescindir de Estados Unidos

Fotografía de archivo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian. ( EFE/ARCHIVO )

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró este martes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Oriente Medio podía resolver sus problemas sin la participación de Estados Unidos.

Rusia e Irán, dos de los países más sancionados del mundo, mantienen estrechos vínculos políticos. Su asociación militar y económica se ha reforzado notablemente desde la invasión rusa de Ucrania en 2022.

"Creo que somos capaces de resolver nuestros problemas en la región sin depender de Estados Unidos", declaró Pezeshkian durante una reunión con Putin al margen de una cumbre sobre energía celebrada en Moscú.

Negociaciones entre Teherán y Washington están estancadas

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, afirmó que la cooperación entre Irán y Rusia nunca había sido tan estrecha.

El jefe de la diplomacia iraní formuló esas declaraciones a raíz de la primera visita de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, a Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero por ataques israelíes y estadounidenses contra Teherán.

"Si existe voluntad, y estoy convencido de que existe, podremos ayudarnos mutuamente en todos los ámbitos y desarrollar nuestras relaciones científicas, económicas, industriales, culturales, de seguridad y militares", agregó Pezeshkian el martes.

A principios de octubre, Putin había asegurado a su homólogo iraní que Rusia estaba dispuesta a contribuir a los esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos en el marco de la guerra en Oriente Medio.

Las negociaciones entre Teherán y Washington están estancadas, mientras que Estados Unidos e Israel intensifican en los últimos días sus amenazas de lanzar ataques contra la República Islámica.