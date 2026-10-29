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Guardianes iraníes - Estrecho de Ormuz - Guerra Medio Oriente
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Guardianes iraníes afirman que hay tres petroleros en llamas en Ormuz

Los buques habían "desconectado todos sus sistemas de radar y navegación" e hicieron caso omiso de las advertencias de la Marina de los Guardianes, añade el comunicado

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    Guardianes iraníes afirman que hay tres petroleros en llamas en Ormuz
    El estrecho de Ormuz sigue en el ojo de las fuerzas en conflicto en Medio Oriente, con ataques a buques que intentan cruzarlo. (EFE/ARCHIVO)

    Los Guardianes de la Revolución de Irán dijeron el jueves que tres petroleros se habían incendiado tras chocar con minas mientras intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

    "En las últimas 24 horas, tres petroleros infractores explotaron y se incendiaron después de impactar contra minas mientras intentaban pasar por la ruta meridional no autorizada del estrecho de Ormuz", señalaron los Guardianes de la Revolución en un comunicado.

    Los buques habían "desconectado todos sus sistemas de radar y navegación" e hicieron caso omiso de las advertencias de la Marina de los Guardianes, añade el comunicado, que no precisa la fecha de los incidentes ni la bandera de los petroleros.

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    "La Marina de los Guardianes de la Revolución declara que la ruta no autorizada a través del estrecho de Ormuz está minada, y que los propietarios de los buques y las tripulaciones son responsables de transitar por estas rutas", indicó el comunicado.

    Más temprano el jueves, la agencia marítima británica UKMTO indicó que había recibido un reporte sobre un barco en llamas en el estrecho, pero no ofreció detalles sobre la causa ni sobre posibles víctimas.

    No estaba claro de inmediato si se trataba de uno de los tres buques mencionados por los Guardianes.

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