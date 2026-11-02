El bloque anti-Netanyahu se reunirá por primera vez desde las elecciones

Opositores a Netanyahu buscan lograr alianzas para controlar el gobierno. ( EFE/EPA/ABIR SULTAN )

Los dirigentes del principal bloque de la oposición se reunirán el martes para intentar formar una mayoría tras las elecciones legislativas de la semana pasada, anunció el lunes el partido de su jefe de filas, Gadi Eisenkot.

Las elecciones del 27 de octubre no arrojaron una mayoría, ni para la coalición del primer ministro saliente Benjamin Netanyahu (53 escaños), ni para el bloque opositor liderado por el centrista Gadi Eisenkot (48 bancas).

"Los dirigentes del bloque por el cambio (...) se reunirán en Herzliya [noroeste] para debatir y coordinar los próximos pasos", indicó el partido Yashar en un comunicado.

Bloque opositor en negociaciones sin filtraciones

Se ha filtrado poca información sobre las negociaciones en curso para obtener la mayoría absoluta de 61 escaños.

El principal interrogante es el papel que el bloque de la oposición podría otorgar a las listas árabes, después de que hayan conseguido un número récord de 19 escaños.

Dentro del bloque, el líder de la izquierda, Yair Golan, está a favor de una alianza con estos partidos, pero el de la derecha, Avigdor Liberman, se opone.

Yashar no lo ha descartado claramente, y se desconoce con precisión qué opina el partido Juntos (centro derecha).

Todas estas formaciones afirmaron no obstante que propondrían a Eisenkot como futuro jefe del gobierno al presidente, Isaac Herzog.

Los partidos árabes también lo han insinuado. Uno de sus miembros, el líder de la Lista Unificada, Youssef Jabareen, llamó a "aceptar la realidad política".

"Cualquiera que esté realmente decidido a reemplazar a este gobierno tiene la obligación de aceptar la realidad política" trabajando con los partidos árabes, declaró Jabareen a la AFP.

"Estamos realmente dispuestos a contribuir (...) a poner fin al poder de Netanyahu", añadió.

Herzog ha anunciado que recibirá a los partidos entre el miércoles por la tarde y el jueves por la noche, empezando por los que hayan obtenido menos escaños.

El presidente debería confiar la tarea de formar un gobierno a la persona más recomendada, teniendo en cuenta el peso de los diferentes partidos, lo que hace que Eisenkot sea la opción más probable.

En el campo de Netanyahu, los partidos de sus aliados de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir deberían proponer al primer ministro saliente, al igual que Shas (ultraortodoxo) según la prensa local. La posición del otro partido ultraortodoxo no está clara.