Líder supremo iraní dice que "se equivocan" quienes esperan cambio en la política de EE.UU.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha desafiado a EE. UU. desde el inicio del conflicto bélico que ha impactado los precios de los combustibles en todo el mundo. ( AFP/ARCHIVO )

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró el miércoles que quienes esperan un cambio de política en Estados Unidos después del revés electoral sufrido por el partido de Donald Trump "se equivocan gravemente".

"Quienes aún albergan la más mínima esperanza de ver cambiar el comportamiento del sistema hegemónico gracias a cambios partidistas (...) se equivocan gravemente", afirmó Jamenei en un comunicado publicado en su página web.

Jamenei hizo el comentario después de que el Partido Republicano, de Trump, perdiese control de las dos cámaras del Congreso ante la oposición demócrata en las elecciones de medio mandato del martes.

Antes de la votación, Trump sugirió la posibilidad de reanudar los ataques a gran escala contra Irán.

Reitra advertencia a EE.UU.

Al respecto, Jamenei advirtió que la guerra de Oriente Medio se extenderá si Estados Unidos reanuda sus ataques contra la república islámica.

"Si tales agresiones volvieran a producirse, la guerra sería mucho más extensa", declaró en el comunicado.

El líder supremo asumió el cargo tras la muerte de su padre al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en febrero, y desde entonces no ha aparecido en público.