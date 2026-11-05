Netanyahu pierde el apoyo histórico de un partido ultraortodoxo en Israel

Con la abstención del JUT el jueves, el número de apoyos previstos para Netanyahu baja a 46, mientras que Eisenkot, que recibió el miércoles el respaldo de la lista árabe Raam, suma un total de 56 recomendaciones previstas. ( EFE/EPA/ABIR SULTAN )

Un partido ultraortodoxo aliado desde hace tres décadas con Benjamin Netanyahu se negó el jueves a brindarle su apoyo para que siga como primer ministro de Israel, lo que refuerza a su principal rival, Gadi Eisenkot.

Más de una semana después de los primeros comicios en Israel desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el presidente israelí Isaac Herzog comenzó a reunirse con los líderes de los partidos.

Tiene hasta el 11 de noviembre para decidir si confía a Netanyahu o a su rival Gadi Eisenkot la misión de formar gobierno, aunque su objetivo es ir rápido.

El jueves recibió a una delegación del partido Judaísmo Unido de la Torá (JUT), que forma parte de la coalición gubernamental saliente de Netanyahu y que ya había integrado su primer gabinete en 1996.

Pero mientras que esta formación recomendó a Netanyahu para el cargo de primer ministro tras las elecciones de 2022, "la facción de Judaísmo Unido de la Torá no ha recomendado a ningún diputado para formar gobierno" esta vez, anunció la presidencia israelí.

El JUT, cuya base está compuesta por judíos asquenazíes, oriundos de Europa central y oriental, es uno de los principales partidos ultraortodoxos, junto con el partido Shass, que representa a los sefarditas, procedentes del norte de África y de los países árabes.

Ambas formaciones se oponen a cualquier conscripción en el ejército para los estudiantes religiosos, un tema que despierta grandes tensiones en Israel, país comprometido militarmente en varios frentes.

Servicio militar vs estudiosos del Torá

Netanyahu ha apoyado sus esfuerzos en este sentido en los últimos años, pero su fracaso a la hora de hacer aprobar una ley que consagrara la exención del servicio militar molestó a las formaciones ultraortodoxas.

"Queremos que, en cualquier gobierno que se forme, el elemento previo o inmediato sea la regulación del estatus de los estudiantes de la Torá", declaró el diputado Isaac Pindrus, miembro del JUT, durante el encuentro con Herzog el jueves.

Esta decisión de no apoyar a Netanyahu refuerza las probabilidades de que Eisenkot sea encargado por el presidente Herzog de formar el próximo gobierno.

Se necesitan 61 diputados para obtener la mayoría en la Kneset, el Parlamento israelí. La semana pasada, el bloque de Netanyahu obtuvo 53 escaños, frente a 48 para el bloque de Eisenkot.

Con la abstención del JUT el jueves, el número de apoyos previstos para Netanyahu baja a 46, mientras que Eisenkot, que recibió el miércoles el respaldo de la lista árabe Raam, suma un total de 56 recomendaciones previstas.

Entre los partidos que serán recibidos el jueves por el presidente, solo la Lista Unificada, principal formación política árabe con 11 escaños, aún no ha anunciado su elección.

Herzog prevé concluir sus consultas el jueves por la noche, sin descartar prolongarlas.

Benjamin Netanyahu redobló el miércoles sus acusaciones de injerencia extranjera en las elecciones del 27 de octubre, pese a los llamados a la conciliación del presidente Herzog.