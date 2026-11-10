Rusia y Ucrania, con EE. UU. como mediador, retoman negociaciones de paz tras nueve meses sin reuniones

Fotografía de archivo de una bandera estadounidense en la sede del Pentágono, en Arlington, Virginia (EE.UU.). ( EFE/EPA/ SHAWN THEW. )

Rusia y Ucrania reanudaron este martes las negociaciones de paz en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con la mediación de Estados Unidos, después de nueve meses sin reuniones trilaterales y sin avances significativos para poner fin a la guerra iniciada en febrero de 2022.

Las conversaciones se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre y estarán encabezadas por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

El encuentro busca establecer las condiciones para terminar los combates, definir garantías de seguridad que eviten una nueva guerra y abordar medidas humanitarias y la reconstrucción de Ucrania.

Sin embargo, las posiciones de Moscú y Kiev siguen enfrentadas, principalmente por el control de los territorios ucranianos ocupados por las fuerzas rusas.

Rusia insiste en que Ucrania debe ceder el control de toda la región del Donbás, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechaza entregar territorios que su Ejército continúa defendiendo.

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Según Reuters, funcionarios estadounidenses consideran que ambas partes podrían mostrar cierta flexibilidad en una negociación territorial, aunque un alto funcionario ucraniano negó que Kiev esté dispuesto a aceptar concesiones de ese tipo.

Quiénes participan en las negociaciones

La delegación rusa está dirigida por Vladímir Medinski, asesor del presidente Vladímir Putin, mientras que Ucrania está representada por Rustem Umérov, jefe de su Servicio de Inteligencia Exterior.

Por Estados Unidos participan Witkoff y Kushner, quienes han sostenido contactos separados con Moscú y Kiev durante las últimas semanas.

Al comenzar la reunión, Kushner aseguró que esos intercambios habían permitido reducir algunas diferencias entre las partes.

Umérov señaló que la prioridad ucraniana es conseguir una paz duradera acompañada de garantías de seguridad. Medinski, por su parte, expresó la disposición de Moscú a buscar avances durante las conversaciones.

La reunión es la primera de este formato desde febrero, cuando las negociaciones terminaron sin acuerdos que permitieran detener la guerra.

Temas centrales de la negociación

Además del territorio, uno de los asuntos centrales es cómo garantizar que Ucrania no vuelva a ser atacada después de un eventual acuerdo.

Kiev exige compromisos de seguridad de sus aliados occidentales, mientras que Rusia se opone a la incorporación de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y reclama restricciones a sus capacidades militares.

La propuesta estadounidense contempla discutir mecanismos de protección para Ucrania y un marco de seguridad más amplio para Europa.

Antes de la reunión trilateral, representantes ucranianos y estadounidenses sostuvieron conversaciones con funcionarios europeos y de la OTAN para coordinar posiciones.

Francia, Alemania y otros gobiernos europeos reclaman participar en las decisiones que puedan modificar la seguridad del continente. Rusia, sin embargo, se opone a su presencia en las negociaciones directas.

Las conversaciones también incluyen la recuperación económica de Ucrania, la reconstrucción de infraestructuras y medidas para atender las consecuencias humanitarias de la guerra.

El presidente Trump ha expresado confianza en la posibilidad de alcanzar un acuerdo, aunque las negociaciones anteriores no consiguieron resolver las principales diferencias.

Mientras las delegaciones buscan una salida diplomática, los combates continúan. Rusia mantiene ataques contra ciudades e instalaciones energéticas ucranianas, mientras Ucrania ejecuta operaciones contra refinerías y otras instalaciones en territorio ruso.

Hasta el inicio de esta nueva ronda no se había anunciado un alto el fuego ni un acuerdo sobre los territorios ocupados.