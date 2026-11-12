Un ataque israelí contra un hospital de Gaza deja seis muertos

Israel atacó el hospital gazatí de Nasser (sur de la Franja) durante la madrugada de este jueves, matando a al menos 6 personas e hiriendo a otra treintena, incluyendo a personal sanitario, según informaron fuentes de este centro médico y confirmó el Ejército israelí. Fuentes del personal hospitalario, que incluyen a profesionales gazatíes y británicos, denunciaron que el Ejército israelí realizó dos bombardeos con drones militares contra el ala quirúrgica del hospital poco después de la medianoche. Los proyectiles provocaron daños graves en el complejo de quirófanos, que quedó fuera de servicio. ( EFE/ EFE )

Seis personas murieron y al menos 20 resultaron heridas este jueves en un bombardeo israelí contra el hospital Naser de la Franja de Gaza, el ataque más mortífero desde las elecciones legislativas israelíes de octubre, según los servicios de emergencia.

El ejército israelí confirmó haber llevado a cabo un bombardeo en este hospital situado en Jan Yunis, en el sur del territorio palestino, que tenía como objetivo a "un alto responsable de Hamás y a otros miembros de la rama armada del movimiento" islamista que operaban desde el centro médico.

Las imágenes de AFP mostraban personal sanitario con batas blancas en medio de una sala devastada, bajo fragmentos del techo sostenidos por barras metálicas.

En el exterior, varios palestinos transportan cadáveres envueltos en sudarios blancos por calles cubiertas de escombros y flanqueadas por tiendas de campaña. Delante del hospital se congregó una multitud, entre ella mujeres que lloraban.

El ataque es el más mortífero desde las legislativas israelíes de finales de octubre. Aunque todavía no hay gobierno, el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, rival del primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, está negociando para formar una coalición.

A la espera de un nuevo ejecutivo, Netanyahu conserva la responsabilidad de las operaciones militares, especialmente en la Franja de Gaza.

La Defensa Civil, la organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de seis muertos en "el ataque israelí dentro del complejo médico Naser", ocurrido poco después de medianoche. El hospital confirmó este balance.

"El edificio de cirugía fue bombardeado por aviones F-16 sin previo aviso", afirma Ezzeddin Abu Sabha, un miembro del personal sanitario, que menciona numerosos heridos y muertos entre los pacientes y los médicos.

"Nosotros y nuestros hijos vivimos en la miseria ¡basta ya!", exclamó Maryam Abou Hatab, quien afirma haber perdido a un familiar en el ataque.

El ejército israelí dijo que su objetivo era Mohamed Abu Ismail, al que presenta como comandante de la brigada de Hamás en Jan Yunis y responsable, según el ejército, de "supervisar las actividades de los terroristas", así como de operaciones contra soldados y civiles israelíes y de la retención de rehenes durante la guerra.

El ejército asegura que difundió avisos previos y que llevó a cabo un ataque "quirúrgico" para limitar las víctimas civiles.

"Crimen de guerra"

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí acusó en X a Hamás de utilizar el complejo hospitalario con fines de "interrogatorios, tortura y operaciones terroristas".

Pero el portavoz de Hamás Hazem Qasem, calificó el ataque de "crimen de guerra".

Israel acusa a Hamás de utilizar centros hospitalarios con fines militares. El complejo Naser, uno de los principales hospitales del territorio palestino, ha sido atacado en varias ocasiones desde el inicio de la guerra.

En el centro de la Franja de Gaza, la Defensa Civil también informó de la muerte de un palestino, abatido por "disparos israelíes" cerca del campo de refugiados de Al Bureij, lo que eleva a siete el número de muertos registrados el jueves.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre de 2025, tras dos años de una guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

Más de 1,600 palestinos han muerto desde octubre de 2025, según un recuento de la AFP basado en cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, cuyas estadísticas considera fiables la ONU.

En este territorio devastado, las condiciones de vida siguen siendo dramáticas. Israel afirma controlar más del 60% de la Franja de Gaza, mientras que la mayor parte de la población se hacina en las zonas restantes, bajo control de Hamás.