Eisenkot dice que Netanyahu no puede seguir en el cargo "ni un minuto más"

Eisenkot exige la salida inmediata de Netanyahu por presunta interferencia electoral. ( ILIA YEFIMOVICH / AFP )

El aspirante a primer ministro de Israel, Gadi Eisenkot, afirmó el domingo que el primer ministro interino, Benjamin Netanyahu, "no puede seguir al frente del gobierno ni un minuto más", tras conocerse informaciones sobre una presunta interferencia electoral por parte de uno de sus asesores.

Pocas horas después de que representantes de los partidos de ambos se reunieran para discutir la posible formación de un gobierno de unidad nacional, Eisenkot lanzó un duro ataque contra su rival.

"El comportamiento del primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, y de su entorno constituye una amenaza concreta, directa e inmediata para la democracia israelí", declaró Eisenkot, ex jefe del ejército.

El canal 12 reportó el domingo por la noche que, en la víspera de las legislativas del 27 de octubre, Ido Norden, jefe de gabinete de Netanyahu, transmitió ante el jefe de la policía una denuncia relativa a militantes del partido árabe Raam.

Norden dirigió a los agentes de policía hacia una supuesta fuente de información que, según el Canal 12, era en realidad un antiguo empleado de la oficina de Netanyahu.

Sospechas de comprar votos

Basándose en las acusaciones de esta fuente, tres activistas de Raam fueron detenidos el día de las elecciones, sospechosos de querer comprar votos. El bando de Netanyahu acusó inmediatamente a los partidos árabes de fraude electoral.

Los tres hombres fueron puestos en libertad cuando la policía constató que la información transmitida por esta fuente carecía de fundamento.

"Pido la apertura inmediata de una investigación sobre este asunto", declaró Eisenkot el domingo, en un comunicado de su partido.

Respuesta de Netanyahu

La oficina de Netanyahu respondió afirmando que el reportaje del Canal 12 era "falso" y sostuvo que Norden había "cumplido con su deber cívico".

El partido Likud de Netanyahu acusó a Eisenkot de "incitación escandalosa".

La oposición ha acusado a Netanyahu de tratar de deslegitimar a los partidos árabes y las elecciones en un intento de aferrarse al poder.

Ni el bloque de Netanyahu ni la oposición de Eisenkot lograron los 61 escaños necesarios para formar gobierno tras las elecciones del mes pasado.

Los dos principales partidos árabes, la Lista Conjunta y Raam, han manifestado su apoyo a Eisenkot, a quien se encargó la formación de gobierno la semana pasada.