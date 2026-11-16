Llega a Oriente Medio un tercer portaviones estadounidense, según la prensa

Iraníes caminan junto a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí (centro), en una calle de Teherán, Irán, el 16 de noviembre de 2026, en medio del conflicto que continúa entre Irán y Estados Unidos. ( EFE/EPA/ABEDIN )

El portaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt llegó este domingo a Oriente Medio, según informaciones de prensa, elevando a tres el número de navíos de este tipo desplegado por Washington en la región.

Este despliegue, reportado por National News y por el periodista Barak Ravid de Axios, se produce en momentos en que se recrudecen los combates en la región.

El domingo, Irán reinvidicó un ataque con drones contra Baréin, aliado de Estados Unidos, poniendo fin a una pausa en los ataques dentro del conflicto.

La república islámica también lanzó drones contra Baréin el viernes, los primeros ataques desde septiembre contra países del Golfo ricos en hidrocarburos, que han sido intensamente golpeada por la guerra que estalló en febrero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prevé abordar el conflicto durante una reunión trilateral esta semana con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, indicó un funcionario el viernes.

Meses de esfuerzos diplomáticos no han logrado poner fin a la guerra, que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel que causaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán descarta inspecciones nucleares de la ONU antes del fin de la guerra

Irán no permitirá que los inspectores de la ONU visiten sus instalaciones nucleares dañadas hasta que termine la guerra en Oriente Medio y Estados Unidos acepte sus condiciones, dijo su vicecanciller.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) reclamó la semana pasada a Teherán "pasos graduales" para permitir el acceso de los inspectores a sus instalaciones nucleares, suspendido desde la guerra de 12 días contra Israel de junio de 2025.

"No concederemos al OIEA acceso a las instalaciones hasta que se cumplan las condiciones de Irán y la guerra haya terminado de forma permanente", declaró el viceministro de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, en una entrevista televisada el domingo por la noche.

Las instalaciones nucleares iraníes fueron atacadas en el primer conflicto de 2025, en el que también participó Estados Unidos, y nuevamente durante la guerra estallada el 28 de febrero de 2026 con los bombardeos estadounidenses e israelíes que mataron al líder supremo Alí Jamenei.

Inspectores del OIEA visitaron en septiembre la central nuclear de Bushehr, pero no obtuvieron acceso a otros sitios bombardeados como Natanz, Fordo o Isfahán.

Gharibabadi dijo que la petición del organismo de inspeccionar las instalaciones "probablemente tenía como objetivo evaluar la eficacia del armamento estadounidense".

Los esfuerzos para poner fin a la guerra en Oriente Medio apenas registran avances en los últimos meses, aunque las hostilidades disminuyeron considerablemente.

Teherán exige que Washington desbloquee los activos iraníes y levante las sanciones, entre otras condiciones, a cambio de reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, que bloquea desde el inicio del conflicto.

Las autoridades iraníes han señalado que las conversaciones sobre el programa nuclear de la república islámica se llevarían a cabo en una fase posterior.

A principios de este mes, el ejército estadounidense anunció una recompensa de 20 millones de dólares por información sobre el programa nuclear de Irán, una medida que Teherán calificó de "repugnante".