Arabia Saudita dijo en octubre que la reciente escalada con hutíes de Yemen fue "alentada por Irán". ( EFE/MINISTERIO DE ENERGÍA SAUDÍ )

Al menos 14 civiles murieron y otros 10 resultaron heridos este martes en bombardeos atribuidos a la coalición militar liderada por Arabia Saudita, informó el Ministerio de Salud de los hutíes de Yemen, en medio de una escalada del conflicto armado que enfrenta a los rebeldes proiraníes con las fuerzas gubernamentales.

En un comunicado, las autoridades sanitarias del movimiento insurgente aseguraron que los ataques tuvieron como objetivo una fábrica al norte de Hodeida, ciudad portuaria de importancia estratégica situada a orillas del mar Rojo y bajo control de los hutíes.

Los bombardeos se producen mientras los rebeldes han ganado terreno en las últimas semanas y se encuentran a unos 60 kilómetros de Adén, en el sur del país, sede del gobierno yemení reconocido internacionalmente desde que los insurgentes tomaron la capital, Saná, en 2014.

Ataques en varias provincias

Medios afiliados a los hutíes también informaron de ataques mortales en otras localidades del oeste y el norte de Yemen.

La cadena de televisión Al Masirah aseguró que un equipo de artificieros que realizaba labores de desminado fue atacado en la provincia de Saada, bastión histórico del movimiento rebelde, fronterizo con Arabia Saudita.

Según ese medio, al menos cuatro artificieros y socorristas murieron, mientras que la agencia de prensa Saba, vinculada a los insurgentes, reportó la muerte de otros dos civiles en un bombardeo en la misma región.

En Saná, un periodista de la AFP escuchó explosiones y observó bombardeos contra una fábrica de calzado. Una fuente local citada por Saba señaló que 16 civiles resultaron heridos y que las instalaciones quedaron destruidas.

La AFP indicó que no pudo verificar de manera independiente los balances de víctimas proporcionados por los hutíes.

El Ministerio de Salud hutí precisó que la fábrica atacada en Hodeida se dedicaba a la producción de espuma y que los equipos de emergencia también fueron alcanzados durante las operaciones de rescate.

Las autoridades sanitarias elevaron a 56 el número de civiles muertos y heridos en los bombardeos de las últimas horas en Saná, Hodeida y Saada, y solicitaron a Naciones Unidas la apertura de una investigación internacional independiente.

Amenazas contra Arabia Saudita

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, acusó este martes a Arabia Saudita de ejecutar 88 ataques aéreos y con misiles en 24 horas contra diferentes regiones del país.

El representante de los insurgentes amenazó con lanzar represalias contra instalaciones estratégicas del reino saudita, entre ellas las pertenecientes a la petrolera estatal Saudi Aramco.

Hasta el momento, Arabia Saudita no se ha pronunciado sobre las denuncias relacionadas con el bombardeo de la fábrica de Hodeida.

La escalada coincide con la destitución, el lunes, del comandante de la coalición militar encabezada por Riad.

Refuerzan Adén

Las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudita desplegaron este martes refuerzos militares en el distrito de Tur al-Baha, situado a unos 85 kilómetros de Adén, ante la posibilidad de una ofensiva de los insurgentes contra esa ciudad, informó Associated Press.

En las últimas semanas, el repliegue de las tropas gubernamentales de posiciones cercanas al estrecho de Bab el-Mandeb ha permitido a los hutíes consolidar su presencia en una de las rutas marítimas más importantes del comercio internacional.

Este paso conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y constituye un punto estratégico para el transporte de hidrocarburos y mercancías entre Asia y Europa a través del canal de Suez.

Una guerra reactivada

Después de cuatro años de relativa calma, el conflicto en Yemen se reanudó en julio de 2026, abriendo un nuevo frente en la guerra de Oriente Medio.

Arabia Saudita intervino militarmente en Yemen en marzo de 2015, al frente de una coalición de países árabes cuyo objetivo era restablecer el poder del gobierno reconocido internacionalmente y contener la expansión de los insurgentes respaldados por Teherán.

En abril de 2022, una tregua auspiciada por Naciones Unidas permitió reducir considerablemente la intensidad de los enfrentamientos, aunque las partes no consiguieron alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

Desde septiembre, las fuerzas gubernamentales yemeníes, que reciben armamento y apoyo aéreo de la coalición liderada por Riad, han sufrido importantes reveses militares.