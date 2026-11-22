Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel y líder del partido Likud. ( ARCHIVO DL. )

Los partidos del primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, y de su principal rival político, Gadi Eisenkot, reanudaron este domingo las negociaciones para formar un Gobierno de unidad nacional, en un intento por superar el bloqueo político surgido de las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre.

Las delegaciones del Likud, encabezado por Netanyahu, y de Yashar, liderado por Eisenkot, se reunieron en el hotel Dan Accadia, en la ciudad de Herzliya, cerca de Tel Aviv, según confirmaron la agencia AFP y medios israelíes.

El encuentro constituye la segunda ronda de conversaciones entre ambas organizaciones, después de que una primera reunión, celebrada el 15 de noviembre, terminara sin avances significativos.

Las negociaciones enfrentan un obstáculo principal: ambos dirigentes aspiran a encabezar el próximo Gobierno.

Netanyahu promueve una coalición de unidad nacional que podría incluir un acuerdo para alternar el cargo de primer ministro. Eisenkot, en cambio, ha descartado gobernar bajo el liderazgo de Netanyahu y rechaza compartir el puesto mediante un sistema de rotación.

En la reunión, el Likud estuvo representado por el diputado Ofir Katz y Michael Rabello, antiguo abogado personal de Netanyahu. Por Yashar participaron el legislador Chili Tropper, Yoav Horowitz y Guy Gutman.

Condiciones de Netanyahu

Antes de reanudar las conversaciones, el Likud presentó una serie de condiciones para incorporarse a un eventual Gobierno de unidad.

Entre ellas figuran el rechazo a la creación de un Estado palestino, el mantenimiento del control israelí sobre zonas de seguridad en Gaza, Líbano y Siria, y un acuerdo sobre el servicio militar de los judíos ultraortodoxos.

La organización también exige poner fin a los vetos políticos contra Netanyahu y excluir de la futura coalición a los partidos que, según su posición, no reconocen a Israel como Estado nacional del pueblo judío.

Esta última condición afecta las posibilidades de Eisenkot de conseguir respaldo parlamentario de las formaciones árabes.

Situación actual

Las elecciones del 27 de octubre dejaron un Parlamento fragmentado, sin una mayoría clara para ninguno de los dos principales bloques políticos.

La coalición encabezada por Netanyahu consiguió 53 de los 120 escaños de la Knéset, mientras que los partidos aliados de Eisenkot obtuvieron 48. Las formaciones árabes alcanzaron otros 19 puestos, una cifra que podría resultar decisiva para elegir al próximo Gobierno.

Aunque el Likud fue el partido más votado, con 27 diputados, el presidente israelí, Isaac Herzog, encargó a Eisenkot la formación del Ejecutivo el pasado 8 de noviembre, después de que este recibiera el respaldo de partidos que suman 67 legisladores.

Eisenkot dispone hasta el 6 de diciembre para formar Gobierno, con la posibilidad de solicitar una prórroga de 14 días.

El dirigente de Yashar ha planteado la posibilidad de establecer un Gobierno minoritario con apoyo parlamentario externo si fracasan las negociaciones para construir una coalición amplia.

Sin embargo, esa alternativa también enfrenta resistencia dentro de su propio bloque. Avigdor Liberman, dirigente de Yisrael Beytenu, se opone a depender del respaldo de los partidos árabes, mientras que el ex primer ministro Naftali Bennett acepta una coalición con el Likud únicamente si Eisenkot la encabeza.

Mientras continúan las conversaciones, Netanyahu permanece como primer ministro en funciones.

De fracasar los intentos de formar una coalición durante el procedimiento previsto por la legislación israelí, el país podría verse obligado a celebrar nuevas elecciones en 2027.

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