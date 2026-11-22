Foto de archivo de un sudanés permanece sentado sobre un monte de tierra en un campo inundado. ( AP )

Drones atacaron Jartum, la capital de Sudán, lo que causó daños a residencias y a un edificio de Naciones Unidas el domingo, según testigos y la propia organización mundial.

El conflicto interno en Sudán, que enfrenta al Ejército contra las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), estalló en abril de 2023 y ya produjo la muerte de más de 200,000 personas, una masiva hambruna y el mayor desplazamiento del mundo.

Jartum fue recuperada por el Ejército sudanés el año pasado del control de las FAR.

Las fuerzas armadas de Sudán han acusado a Etiopía de ayudar a los paramilitares, incluso mediante ataques con drones desde territorio etíope, lo que niega ese país vecino.

"Había personas intentando rescatar a familiares atrapados bajo los escombros", declaró un testigo, mientras que las autoridades no informaron de inmediato sobre posibles víctimas.

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Reacciones oficiales

La representación local de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), aseguró en la red X que "un edificio de las Naciones Unidas en el que se encontraban colegas resultó dañado".

"Esto ocurrió en una zona civil", precisó la agencia de la ONU, denunciando el riesgo "inaceptable" al que fue expuesto su personal.

Arabia Saudita, que ha brindado apoyo al ejército regular sudanés, afirmó en X que "rechaza categóricamente estos ataques brutales